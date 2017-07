O ‚Kyrgyzstánu‘ nic nevím, říká bývalý konzul a Rittigův obchodní partner Kmeť

PRAHA Obří zakázku ve výši až 12 miliard korun na výstavbu elektráren v Kyrgyzstánu získala společnost Liglass Trading CZ. V oboru ji nikdo nezná a u kyrgyzstánské hlavy státu za ni lobboval samotný hradní kancléř Vratislav Mynář. Lidové noviny ve středu informovaly, že stopy od firmy Liglass vedou k lidem, kteří byli či stále jsou blízkými spolupracovníky lobbisty Ivo Rittiga. Nyní LN narazily na další indicii takového pouta.

Honorárním konzulem Kyrgyzstánu v České republice byl právník a podnikatel Peter Kmeť. Ten patří k velice důležitým lidem v prostředí Rittiga. V kauze Oleo Chemical byl nepravomocně odsouzen (spoluobžalovaný Rittig a jeho právníci z kanceláře MSB Legal naopak nepravomocně zproštěni) a je ústřední postavou karibské firmy Cokeville Assets. Tato offshorová firma s Rittigem spolupracovala a tekly do ní peníze ze zakázek – například 17 haléřů plynulo do Karibiku z každé jízdenky pro pražský dopravní podnik. V této kauze Kmeť, Rittig a spol. čelí trestnímu stíhání.

Kmeť však popřel, že by zakázku v Kyrgyzstánu ze své diplomatické pozice řešil. Přiznal pouze, že obecně s kyrgyzskými politiky byl v kontaktu. „Byl jsem honorárním konzulem Kyrgyzstánu se sídlem v Praze. Byl jsem s politiky v kontaktu, když přijeli do České republiky nebo do Vídně (velvyslanectví Kyrgyzstánu ve Vídni, jež má Českou republiku na starost, pozn. red.). Působil jsem i v Biškeku,“ řekl LN Kmeť.

Firmu Liglass, či jejího majitele Michaela Smelíka prý nezná. Funkci získal v říjnu roku 2007, aby z ní v květnu 2010 odešel. „V podstatě jsem skončil z důvodu, že se o mně začalo negativně psát v médiích. Poté jsem ‚byl ukončen‘. Byl jsem konzulem zhruba tři čtyři roky,“ dodal Kmeť.

