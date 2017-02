O přestávce s Transformery. Super Bowl ukázal nové trailery na filmové hity

Rychle a zběsile 8

Téhle filmové sérii dech jen tak nedojde. Jak ukazuje trailer, tak akce bude ještě šílenější než kdy dřív - auta proti demoliční kouli a jaderné ponorce. Do toho všeho skvělá Charlize Theron jako hlavní záporák. Tenhle snímek bude mít pohon na všechny čtyři.

Premiéra v českých kinech: 13. dubna

Strážci galaxie 2

První díl úspěšné marvelkovky ukázal, že superhrdinské filmy se dají dělat i jinak. Partička nesourodých postav bojuje se zlem i jeden s druhým. Všechno vyřeší pořádná dávka humoru, ostré hlášky a laserové pistole proklatě nízko u pasu. Trailer na druhý díl se nese v podobném duchu dílu prvního, který z herce Chrise Pratta udělal hollywoodskou hvězdu velkého formátu.

Premiéra v českých kinech: 4. května

Lék na život

Vizionářský režisér Gore Verbinski přichází s psychologickým thrillerem nejhrubšího zrna. Mladý manažer se vydává do sanatoria ve Švýcarsku vyzvednout majitele své firmy. Ukáže se ovšem, že pobyt v zařízení není tak úplně dobrovolný a léčebné metody lze těžko najít v nějaké lékařské knize... Trailer začíná jako běžná reklama, ale mistrně se zvrtne v něco dočista jiného.

Premiéra v českých kinech: 16. února



Transformers: Poslední rytíř

Slibovaný nejtemnější díl celé série. Optimus Prime je na začátku zdánlivě pryč. Lidé proti Transfromerům bojují v zoufalé válce, která hrozí zničením celého jejich světa. Trailer je vizuálně zajímavý, ačkoliv trochu zmatečný. Proč ale navrácený a změněný Optimus Prime bojuje proti svým kamarádům a spolubojovníkům? Na odpověď si musíme počkat do kina. Film je znovu pod taktovkou Michaela Baye, takže všechno bude efektně vybuchovat. Nehořlavé obleky s sebou.

Premiéra v českých kinech: 22. června



Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Jack Sparrow, tedy vlastně kapitán Jack Sparrow, je hodně hledaný muž. Kromě různých námořních sborů ho hledají i nemrtví. Hodně nemrtvých, kteří nemají v plánu se zastavit před ničím. Trailer představuje kapitána Salazara (Javier Bardem) a jeho posádku, která chodí po vodě a vlastní několik nemrtvých roztomilých zvířátek. Tohle asi nebudou kurděje...

Premiéra v českých kinech: 25. května



Pobřežní hlídka

Ne, všemi milovaný David Hasselhoff se bohužel nevrací. Nová doba si na pláže žádá nové tváře. Těmi budou wrestler Dwayne Johnson (známý jako The Rock) a Zac Efron. Kalifornské pláže, spoře oděné krásky a střelné zbraně. To všechno mají členové pobřežní hlídky v popisu práce a dost možná bez rizikového příplatku.

Premiéra v českých kinech: 15. června

Logan

Podle ukázek půjde o dost možná nejtemnější film z marvelovského univerza. X-meni jsou rozprášeni. Logan, dříve známý jako Wolverine, začíná ztrácet své schopnosti. Stará se o geniálního profesora X, na kterém se podepsalo stáří a alzheimerova nemoc. Jenže hlavní padouch, Nathaniel Essex, se nechce smířit s tím, že někteří z mutantů ještě žijí. Jeho poskoci mají více automatických zbraní a granátometů, než by zoufalému Loganovi bylo milé. Logan je teprve druhým marvelovským snímkem, který získal R-rating pro film nepřístupný mládeži.

Premiéra v českých kinech: 2. března

Ghost in the Shell

Major je robotická žena (Scarlett Johansson), smrtící kyborg. Jejím úkolem je vypořádat se s nejhoršími kriminálníky a teroristy. Nečeká ovšem, že její nejsilnější nepřítel nebojuje zrovna fér - je to hacker. Major musí situaci vyřešit dříve, než se hackerovi podaří zničit veškerý pokrok v kybernetice za poslední léta. Film je natočen podle populární japonské mangy.

Premiéra v českých kinech: 30. března