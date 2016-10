Oběšený syn? Policie v jeho bytě uklidila a nechala spálit provaz. Šlo o vraždu, soudí se zoufalá matka

Policie událost z května roku 2013 už dvakrát uzavřela se závěrem, že šlo o sebevraždu jednatřicetiletého Aleše A. Jenže jeho matka, čtyřiapadesátiletá paní Simona J. (redakce zná totožnost jak matky, tak syna, na přání rodiny ji ale neuveřejňuje celou – pozn. red.) se s touto verzí nehodlá smířit a případ, který jí nedá spát, žene před soud.



Na klidu jí nepřidalo ani přiznání policie, že vyšetřovatelé nedodrželi správný postup. Spíš naopak. Kvůli tomu, že případ vedl ke změně pracovních metod policistů, se začala o okolnosti vyšetřování zajímat čím dál víc.

Vyšetřovatelé podle ní nepracovali se stopami, které by prý vedly k jinému závěru, než že šlo o sebevraždu. Matka policistům vyčítá, že mrtvolu syna položili na peřinu, na které s ní manipulovali, dále že neprovedli expertízy nedopalků a provazu, který měl muž omotaný kolem krku. Nerozumí ani tomu, proč jí byly předloženy tři rozdílné verze o tom, v jaké poloze našli synovo tělo, i tomu, proč se z bytu ztratily jeho osobní věci včetně oblečení. Přímá rodina navíc neměla možnost identifikovat tělo.

Neobvyklé, hodnotí postup elitní kriminalista

Pochybnosti vznášející se nad tři roky starou kauzou sdílí také bývalý elitní kriminalista s téměř čtyřicetiletou praxí, který si z důvodu citlivosti případu nepřál být jmenován (jeho jméno redakce zná). Nad postupem vyšetřovatelů kroutil hlavou. „Takový postup je velmi, velmi neobvyklý,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz.

Vyjádření policie: „Potvrzujeme, že v tomto konkrétním případě byla provedena kontrola, jejímž výsledkem bylo zjištění, že při objasňování této tragické události nebyl dodržen správný postup činnosti policejních orgánů, což ale nemělo vliv na konečný závěr,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. „Na základě zjištění došlo k novému prověřování případu, v jehož závěru bylo konstatováno, že smrt nenastala cizím zaviněním. Rovněž byla neprodleně přijata opatření, kdy byl uložen úkol proškolit postup na místě činu a práci s kriminalistickými stopami podřízenými policisty ve smyslu základních ustanovení trestního řádu a judikatury, jakož i platných a účinných interních směrnic, které upravují metodické postupy při objasňování podezřelých úmrtí,“ doplnil. „Vzhledem k tomu, že ke zjištěnému pochybení došlo již v roce 2013, tak nebylo možno vést řízení o kázeňské odpovědnosti pro její zánik z důvodu promlčení,“ uvedl na závěr.



Policejní prezidium se k případu nevyjádřilo, odkázalo se na krajskou policii v Brně, která jediná může o případu informovat.

Celý spletitý příběh začal jedním telefonátem 7. května roku 2013. V 10:38 policie rodině Simony J. oznámila, že v bytě nalezla tělo mladého Aleše A. Jeho mrtvola byla podle oznámení policistky už ve značném stádiu rozkladu, a tak musela být spálena. Ke kremaci došlo ještě v tomtéž týdnu. Bez souhlasu matky.



Stav těla zachycený na fotografiích navíc podle matky ani neodpovídá policejnímu popisu. „Chtěla jsem ho obléct do rakve a vystrojit mu hezký pohřeb. Takhle jsem se s tím vším neměla šanci vyrovnat,“ zoufá si Simona J.

Pochybnosti u ní budí také rozdílné informace o poloze těla mrtvého syna po příjezdu policie do brněnského bytu. „Proč existují tři různé verze? Jednou měl viset skoro metr a půl nad zemí, poté ležet na zemi, teprve až konečná verze je podle skutečné polohy zemřelého,“ vypráví matka, která celou záležitost kolem vyšetřování smrti jejího syna považuje za naprosto absurdní.

Po tragické události načetla desítky odborných knih. Na základě získaných znalostí upozorňuje i na informace vyplývající z posudku patologa, který provedl rozbor těla v Ústavu soudního lékařství v Brně. Zdá se jí podivné, že by oběšený syn neměl narušené krční orgány, jako například jazylku či chrupavky hrtanu.



„Tato významná skutečnost nebyla zadokumentována ani při samotné pitvě. Policie tak byla při postupu těla odkázaná jen na skutečnosti uvedené lékařem provádějícím pitvu. Přesto dala souhlas s likvidací těla,“ upozorňuje na pitevní protokol, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Podle osloveného odborníka z hradeckého ústavu pro soudní lékařství však narušení orgánů záleží na mnoha faktorech, v případě oběšení například na škrtidlu nebo celkové fyzické konstrukci sebevraha. Nelze tak s jistotou vyloučit sebevraždu, o níž pitevní zpráva hovoří.

Simoně J. nicméně připadá podivné, že společně s tělem jejího mrtvého syna byl spálen právě i kus provazu, který měl úzce omotaný kolem krku. Policie navíc údajně neprovedla analýzu nedopalků a vyhodila synovy osobní věci. Důvodem byla kontaminace.

Matka upozorňuje i na další nezvyklost. Policie položila syna na peřinu, kterou by si přitom ona sama přála mít u sebe. „Pro mě by to bylo teď to nejvzácnější, co mi po něm mohlo zůstat,“ říká rozhořčeně, když vzpomíná na to, jak po sobě policie v bytě uklidila. „Policie nikdy v bytě neuklízí, to je asi poprvé v dějinách kriminalistiky, kdy k něčemu takovému došlo,“ rozčiluje se během osobního setkání. Už i kvůli tomu, že je v policejním spisu uvedeno, že vyšetřovatelé našli po příjezdu v bytě nepořádek.

Co dalšího Simona J. policii vytýká? Hrubé porušení etických zásad je prý minimum. Za závažnější považuje špatně odvedenou práci se stopami, které dle jejího mínění měly sloužit jako důležité důkazy. U nože a dvou v bytě nalezených mobilů provedla policie rozbor teprve až v roce 2015, kdy na základě odhalení pochybení případ znovuotevřela.

Teprve až po necelých dvou letech také policie do spisu zanesla třeba zmínku o vzkazu na rozloučenou. Ten byl přitom jasně viditelný na zrcadle hned naproti vchodovým dveřím do bytu. Až při došetření případu provedli znalci zkoumání i zbytku provazu, který nebyl spálen.

I druhý pokus o rozluštění případu skončil konstatováním, že Aleš A. nezemřel kvůli cizímu zavinění.

Nejasnosti kolem data úmrtí

Navzdory tomu Simona J. seznam výtek adresovaných vyšetřovatelům neroztrhala. Dodnes plně popsaný čtyřstránkový dokument psaný ve stručně psaných odrážkách posílá společně se stížnostmi nejrůznějším institucím, u nichž volá po spravedlnosti. Podivuje se mimo jiné i nad tím, proč policie celé dva roky po smrti syna mluvila o oznamovatelce zápachu vycházejícího z brněnského bytu v problémové čtvrti jako o anonymovi, když údajně zná její totožnost.

Vyšetřovatelé podle ní navíc i chybně stanovili předpokládané datum úmrtí. „Lze s jistotou říci, že v případě intenzivního topení by bylo tělo po deseti dnech ve zcela jiném stádiu rozkladu,“ rozporuje policejní verzi nad štosy papírů.

Jediného uznání se jí zatím dostalo z místa, ke kterému má nejmenší důvěru. Od policie. Ředitel jihomoravské policie pochybení podřízených uznal. Na závěr vyšetřování to však prý nemělo vliv. „V konkrétním případě byla provedena kontrola, jejímž výsledkem bylo zjištění, že při objasňování této tragické události nebyl dodržován správný postup činnosti policejních orgánů, což ale nemělo vliv na konečný závěr,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí krajské policie Pavel Šváb.

Policisté proto po důkladném šetření museli projít školením, jak postupovat na místě činu a jak nakládat s kriminalistickými stopami na místě podezřelých úmrtí. Nařízení pro ně začala být závazná.

Obrátila se už i na nespočet institucí. O pomoc žádala například bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO), policejní prezidium, veřejného ochránce práv, dokonce i Úřad vlády. Případem se bez úspěchu pro Simonu J. zabývala také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kvůli nedostatku informací a protichůdnosti jejích a policiejních tvrzení jí však nikdo nedokázal pomoci.



Žaloba na ministerstva

Rozhodla se proto zažalovat ministerstvo vnitra coby nadřízený orgán policie. Soud, který začne už v listopadu, čeká i resort spravedlnosti, který už dříve nevyhověl mimosoudnímu nároku na náhradu nemajetkové újmy. Matka však nyní ještě navýšila požadovanou částku, od státu nakonec žádá dvacet místo původních šesti milionů.

Ministerstvo spravedlnosti přesto i nadále trvá na svém. Paní Simona J. podle něj na finanční zadostiučinění nedosáhne. Podle mluvčího úřadu Jakuba Římana totiž špatně interpretuje zákon. Druhý žalovaný, ministerstvo vnitra, zatím případ nechce vůbec komentovat. „Žalobou se nyní zabývá soud a ministerstvu vnitra nepřísluší se k tomu jakkoli vyjadřovat,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Krátoška.