Obyvatelé Aleppa se smiřují s jeho pádem. Zveřejňují ‚poslední‘ vzkazy a volání o pomoc

Před možným násilím na civilistech varoval i humanitární poradce OSN v Sýrii Jan Egeland. OSN už informovala o 82 civilních obětech obsazování Aleppa vládními silami. O mimosoudním zabíjení hovořili i představitelé humanitární organizace Amnesty International.



Mohammed Šbíb, mediální aktivista z Aleppa řekl v úterý Rádiu Svobodná Evropa, že většina lidí je vyděšená z toho, co by mohlo přijít. „Připravujeme se na to, že nás mohou zabít nebo uvěznit. Nevíme. Nemáme se kam schovat,“ řekl Šbíb.

Na Twitteru se objevilo i video jiné aktivistky Liny Šami. „Více než 50 tisícům civilistů, kteří se chtěli vzepřít Asadovi, hrozí poprava nebo smrt při bombardování. Lidé z celého světa, nespěte. Můžete s tím něco udělat. Protestujte. Zastavte genocidu,“ říká na něm a dodává, že video je možná její poslední.

Grafický designér Monther Etaki pro agenturu AP řekl, že se bojí, aby obsazení Aleppa nevedlo k válečným zločinům. Do Aleppa se přestěhoval, protože chtěl podpořit revoluci. „Nikdo tu není v bezpečí. Jsme jako ve vězení, kde nemůžete nic. Běžný je pohled na malé děti ničící nábytek, aby se zahřáli,“ řekl.

Etaki se bojí, že budou obyvatelé města čelit genocidě a masovým popravám. Mezinárodnímu společenství vzkázal, že by se mělo cítit vinno vůči aleppským civilistům. „Nevím, jak mohou zločinci v noci spát,“ dodal.

Učitel a aktivista Abdulkafi al-Hamdo napsal: „Tohle je možná poslední volání o pomoc. Zachraňte lid Aleppa. Zachraňte mou dceru a další děti.“



K posledním dnům v Aleppu se vyjádřil i twitterový účet sedmileté Syřanky Bany Alabed. „Poslední vzkaz. Lidé kolem nás umírají. Divím se, že jsem ještě živá a tweetuji,“ napsala její matka Fatima.

Final message - people are dying since last night. I am very surprised I am tweeting right now & still alive. - Fatemah #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) 12. prosince 2016

„Nemluvím k vám jako žurnalista, ale jako obyčejný člověk v obklíčeném Aleppu. Možná nebudeme mít možnost posílat další zprávy. Vzkazuji muslimskému společenství, teď jste to opravdu propásli. Mohli jste sem vletět a pomoct všem těm ubohým lidem,“ říká ve svém videu americký novinář a aktivista Bilal Abdul Kareem.

Perhaps my final message from E. Aleppo. Regime forces are closing in and bunker busters are raining down. pic.twitter.com/XgK0DSa08x — Bilal Abdul Kareem (@BilalKareem) 12. prosince 2016

Zisk Aleppa bude největším vojenským vítězstvím Asadova režimu od počátku války, ktrá v roce 2011 začala mohutnými protesty a jejich násilným zastavením ze strany armády.