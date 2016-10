MAFRA Karel Oliva Ústav pro jazyk český vedl více než 13 let | foto: David Neff

Ředitel Ústavu pr o jazyk český Akademie věd Karel Oliva opouští tu to instituci. Na pozici ředitele již ze zákona kandidovat nemohl a nedostal ani nabídku tam zůstat jako řadový zaměstnanec. Ačkoli se objevil názor, že za jeho koncem může být pochybovačný článek o adaptaci muslimských imigrantů, který napsal s psychiatrem Cyrilem Höschlem do LN, podle některých jeho kolegů to nebude pravý důvod.