‚Nejšpinavější‘ země spustily nový klimatický plán. Má zkrotit globální oteplování

Pařížský dokument nahrazuje dosavadní Kjótský protokol z roku 1997.



Loni v prosinci podepsali v Paříži nový klimatický plán zástupci téměř 200 zemí. K letošnímu 5. říjnu se podařilo dosáhnout cíle, aby dohodu ratifikovalo 55 zemí, které se celkově podílejí na více než 55 procentech emisí skleníkových plynů světa. Dohoda pak do 30 dní mohla vstoupit v platnost. Dalším krokem je nyní realizace závazků.

Mezi 92 státy, které podle agentury AFP do pátka dohodu ratifikovaly, jsou největší světoví znečišťovatelé ovzduší Čína, Spojené státy a Indie. Dohodu už schválil i Evropský parlament. V jednotlivých členských zemích EU však zatím není potřebný proces všude dokončen. Například v České republice bude o věci teprve hlasovat parlament a stvrdit ji musí prezident.

„Je to chvíle k oslavě. Je to ale také chvíle, kdy musíme hledět do budoucnosti s novou vůlí splnit úkol, který máme před sebou,“ uvedla v prohlášení Mexičanka Patricia Espinosová, generální tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC). „Za krátkou dobu - a každopádně během příštích 15 let - musíme vidět zásadní snížení emisí skleníkových plynů a nebývalé úsilí vybudovat společenství, která dokážou odolávat stupňujícím se dopadům změn klimatu,“ dodala.

Nové kolo klimatických jednání začne v pondělí 7. listopadu v Marrákeši v Maroku, kde zástupci jednotlivých zemí světa budou hledat způsoby naplňování dohody a zpřesňovat pravidla, napsala agentura Reuters. Konference potrvá do 18. listopadu.

Paříž, kde byla nová klimatická dohoda uzavřena, v pátek večer oslaví vstup dokumentu v platnost zeleným nasvícením Eiffelovy věže a Vítězného oblouku. Podobně budou slavnostně nasvíceny budovy i v dalších světových městech, včetně Marrákeše, Dillí, Sao Paula či Adelaide.