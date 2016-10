Pětina dětí má odklad. Pozdější nástup do školy by se měl týkat dvou procent ročníku, tvrdí odborníci

Prvňáčci v Olomouci. | foto: Tomáš Frait, MAFRA

PRAHA Pozdější nástup do základní školy by měl být podle odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy výjimečný a měl by se týkat maximálně dvou procent dětí ročníku. Odborníci to uvedli v publikaci Spravedlivý start, jejíž závěry na konferenci o předškolním vzdělávání prezentoval David Greger.

Ve školním roce 2015/2016 mělo odklad 19,5 procenta dětí, sdělilo ministerstvo školství. Počty odkladů v posledních letech mírně klesají. Ještě ve školním roce 2005/2006 nastupovala do první třídy v sedmi letech čtvrtina dětí. Další snižování četnosti odkladů je součástí vládní strategie rozvoje vzdělávání. Odborníci by ho rádi viděli jako naprosto výjimečné opatření. Za zásadní považují změnu přístupu ZŠ. Škola by měla být připravena na dítě, nikoliv dítě na školu jako dosud. Sněmovna schválila povinný rok ve školce a jednotné přijímačky na střední Greger upozornil, že ve Francii a v některých dalších evropských zemích odklad není povolen. V ČR je rozšíření odkladů vysoké i v porovnání se zeměmi, kde tato možnost existuje. Například na Slovensku mělo ve školním roce 2013/14 odklad asi osm procent dětí. Jen pro děti s jasnou zdravotní nebo psychologickou indikací Možnost odkladu by měla být vyhrazena jen pro minimální počty výrazných případů s jasnou zdravotní nebo psychologickou indikací, uvedli odborníci. „Odhadujeme, že by podíl odkladů školní docházky neměl překročit dvě procenta populačního ročníku,“ napsali v závěru publikace. K tomu je ale podle nich třeba změnit přístup škol. Ty by měly přijmout zodpovědnost za to, že díky podpoře umožní úspěch ve vzdělávání každému dítěti včetně těch, které mají problémy s řečí nebo pozorností. Hlavním impulsem pro uvažování o dokladu bylo podle 38 procent rodičů vlastní rozhodnutí. V součtu však převažují doporučení z různých institucí. Získávají je v mateřské škole, pedagogicko-psychologické poradně, při zápisu na základní škole nebo u lékaře. Odklady jsou odůvodněné, míní více než polovina ředitelek MŠ Nejvýznamnější roli hraje věk. Odklad zvažuje 43 procent rodičů dětí narozených v srpnu a 29 procent rodičů červencových dětí. Jako nejdůležitější důvod uvádějí nedostatečnou pozornost. Velký význam přikládají rodiče také tomu, že s odkladem má jejich potomek větší šanci být ve třídě úspěšný. Ředitelky 383 mateřských škol, které autoři výzkumu loni oslovili, v drtivé většině s povolením odkladů souhlasí. S tím, že jsou odklady u všech dětí odůvodněné, souhlasí 56 procent ředitelek. Při žádosti o odklad musejí rodiče předložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo psychologa. Omezení četnosti odkladů si ministerstvo slibuje od zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, které nastane v září 2017.