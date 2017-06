PETRÁČEK: Bližní, nebo exponát? Starosta Prahy 7 klade provokativní otázku

Jak píše server iDNES, Čižinský se obrátil na ministerstvo pro místní rozvoj a to mu odpovědělo, že podle zákona o pohřebnictví má radnice pohřbívací povinnost. To už je slovo do pranice a téma přesahující hranice Prahy 7. Lidi, nastojte, starosta chce pohřbít těla, na jejichž prohlídku se stojí fronty. Chce zničit výstavu, kterou už deset let pronajímá americká firma Imagine Exhibition, a těla, která oficiálně poskytla čínská univerzita v Ta-lienu.



Řekněme rovnou, že starosta Čižinský si nedělá iluze, že by výstavu zlikvidoval. Na to by ostatně musel mít souhlas čínské ambasády, neboť jde o čínská těla. Spíše to bude tak, že nachystal provokaci v dobrém smyslu, jež má vést k zamyšlení. A po pravdě řečeno k němu vede, jak ukazuje debata pod článkem na iDNESu.

Většina lidí je pro uchování výstavy. Chválí její provedení, názornost, vzdělávací účel. Argumentují pitvami, jež se provádějí na autentických mrtvolách, i tím, že běžně se vystavují autentické starověké mumie (i novější: znáte mumifikované mnichy v Klatovech?). To vše je pravda. Pravda je i to, že leckterá muzea vystavují autentické ostatky s nápisy typu „keltský velmož“, „příslušník kultury nálevkovitých pohárů“. Ale jen málokdo si klade zásadní otázku: kde je hranice mezi exponátem (který vnímáme jako doklad vědeckého výzkumu či jako artefakt) a člověkem (kterého vnímáme jako bližního)?

Jasná hranice samozřejmě chybí. Ale je popsán příběh genetického výzkumu Ötziho – mumifikovaného bojovníka z doby bronzové, jenž byl před čtvrtstoletím nalezen neporušený v alpském ledovci. V jednu fázi výzkumu to už vypadalo, že členka týmu Irka Marie Moseleyová je Ötziho přímým potomkem. A i když pak vyšlo najevo, že není, šéf týmu Sykes popsal změnu uvažování Moseleyové: Ötziho začala vnímat ne jako zkoumaný objekt, ale jako svého příbuzného.

Ani toto přímo nesouvisí s osudem výstavy Body The Exhibition. Ale vtírají se různé otázky a podezření. Dali lidé předvádění v Holešovicích ještě za živa souhlas k užití svých těl? Pokud lze vnímat jako bližního i mumii starou 5300 let (Ötzi), neplatí to tím spíše pro Číňany, kteří zemřeli před pár lety? Co si o tom myslí jejich příbuzní?