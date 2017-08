PETRÁČEK: Kim lepší Fidela. Co kdyby v roce 1962 měl Castro svou Bombu?

PRAHA Severní Koreu mi byl čert dlužen, musí si říkat Donald Trump. Tedy pokud ho zcela nepohltil narcismus a pocit, že s heslem „America First!“ musí zvítězit. Proti Severní Koreji ne. To není obhajoba Kim Čong-una a jeho režimu, to je prosté konstatování faktu.

Kdyby současné napětí přerostlo v horkou válku, Amerika ji morálně prohraje. Výčitky by schytala od spojenců (Evropa, Japonsko, Jižní Korea) i soupeřů (Čína, Rusko), od západních pokrokářů po celý třetí svět. A kdyby snad použila jadernou zbraň, třebas jen v odvetě, v očích světa i domácí veřejnosti by se stala tím, kdo zavinil smrt statisíců Jihokorejců (raketový, pozemní, námořní či chemický útok na Jih by Kimův Sever ještě zvládl) i ohrožení značné části planety Země.

Kim je oproti Trumpovi v luxusní pozici. Den co den předvádí světu, že existuje země sice malá, chudá a ostrakizovaná, leč schopná postavit se supervelmoci. A sice tak, že sama zůstane alespoň morálním vítězem, kdežto Washington bude poraženým, ať se zachová jakkoliv. Když couvne, získá cejch slabocha, když zaútočí, získá cejch šílence.

Kim Čong-un je v roli Fidela Castra, ale o ligu výš. Castro byl provokatér, jenž si od Moskvy vyžádal jaderné zbraně, ale když šlo do tuhého, když vypukla karibská krize, John Kennedy se s Nikitou Chruščovem dohodl bez ohledu na Castra. Právě on se mohl cítit poraženým, neboť bez sovětských raket nebyl pro USA hrozbou. Ale zkuste si představit, jak by vypadala karibská krize, kdyby Castro měl v roce 1962 vlastní jaderné střely a vydíral by nejenom Washington, ale i Moskvu.

Právě v takové situaci je teď Kim. Byl by blázen, kdyby raketu s jadernou hlavicí na americký Guam skutečně odpálil. Riskoval by nepříjemnou blamáž, kdyby pak raketa selhala. Jistě, udělat to může. Ale řídí-li se aspoň nějakou racionalitou, vystačí si s hrozbou. S tím, že je schopen bez spojenců a cizích šéfů ohrozit Ameriku tak, jak se o tom Castrovi ani nesnilo. A k tomu, že dostal prezidenta Trumpa do presu, mu pokrokový svět spíše tleská. Kdo z vás to má?