Pily, rozbrusky a prasečí hlava. Legendární Paprsky inženýra Garina se vrací

V září roku 1986 proběhla ve sklepení krčského sídla Jazzové sekce Svazu hudebníků vernisáž kreseb Vojty Vojtíška, na níž se poprvé představila nová hudební formace Paprsky inženýra Garina. V následujících dnech dostaly věci rychlý spád: většina představitelů Jazzové sekce byla pozatýkána v rámci vykonstruovaného procesu a Ivan Medek, který o události na českém vysílání Hlasu Ameriky informoval, se mimo jiné zmínil i o tom, že StB zabavila „výstavu skupiny Paprsky inženýra Garina“. Lepší reklamy se nové skupině dostat nemohlo. Tak vzpomínal na počátky kapely Petr Zenkl



Jak popsat někomu kdo kapelu nezná, na co se má připravit? Slavný koncert U Zábranských probíhal následovně. Kapela začala hrát za bílým plátnem, na něž se promítaly diapozitivy s Vinnetouem. Pak na ně zezadu začali malovat zapáchajícími barvama. Současně začaly explodovat výbušniny, které ze stropu padaly mezi lidi. Z osvětlovací kabiny se na publikum stříkaly spreje a WC dezodoranty a házely roztažené mucholapky. Na závěr jeden z hudebníků na pódiu začal bruskou demolovat prasečí hlavu, další vše přikryl státní vlajkou a na závěr kapela vše rozmlátila kladivem na kaši. Představení skončilo za zvuku „Vstavaj strana agromnaja“



Kde a kdy Paprsky inženýra Garina vystoupí 28.září ve velkém sále Paláce Akropolis od 19.00. Předkapely: Rány těla a Střední Evropa. Vstupenky možno koupit zde

Kapela se nyní vrací na scénu a ve své nejlepší sestavě vystoupí 28. září v pražské Akropoli. Jako předkapely vystoupí neméně zajímavá uskupení Rány těla a Střední Evropa.



Historie Paprsků, jakoby kopírovala divoké a často neuvěřitelné příběhy, které provázely zrod řady později vzniklých skupin.

Paprsky sdíleli společnou zkušebnu s Ránama těla v samotných počátcích obou kapel v kotelně pod legendárním podnikem Narcis v Melantrichově ulici. Byl to underground v pravém slova smyslu. Narcis byla vinárna, kam chodily výhradně homosexuálové, proto ji všichni dodnes pamatují. Jednoho dne jsme se na zkoušku PIG nedostali, neboť dveře do kotelny v Narcisu byly policejně zapečetěny. Pravděpodobně jsme tenkrát skončili U Kafků. Nikdo nám nechtěl říci co je za problém, pouze jsme se dozvěděli, že údajně došlo pod Narcisem k mordu. V každém případě jsme přišli o zkušebnu i o nástroje. Vše špatné je pro něco dobré a stěhovali jsme se do Meky pražského industriálu do čističky odpadních vod v Padbabě, do legendární Sračkárny, kde nám nabídli azyl hoši ze Střední Evropy a kde jsme pak prožili nejlepší industriální léta. Ani nevím, zda jme Evropářům poděkovali,“ popisuje například basák skupiny Jarda Jehlička.

Po třiceti letech mají za sebou Paprsky skvělá léta, zásadní období hudební revolty prožili s nestorem české industriální scény, tragicky zesnulým Jardou Palátem, jedno vlastním nákladem vydané CD „Blbá Evropa“ a celou řadu nezapomenutelných koncertů včetně společného vystoupení s legendárními Test Dept. v rámci festivalu Alternativa. V průběhu let prošla P.I.G. celá řada hudebníků. Současná sestava, v níž skupina vystupuje již bezmála 10 let, zahrnuje kromě „otců zakladatelů“ i o generaci či dvě mladší hudebníky, a s více než deseti členy tak tvoří skutečný industriální big band.