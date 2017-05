Piráti nejen z Karibiku. Hackeři ukradli snímek před premiérou a chtějí výkupné

Magazín The Hollywood Reporter přišel s informací, že studiu Disney byl ukraden film, kterou následně Bob Seger, výkonný ředitel společnosti, potvrdil. Hackeři požadují studiem Disney nespecifikovanou částku v Bitcoinech, nebo hrozí vypouštět v pravidelných intervalech části filmu. Seger sice nespecifikoval, o který film se jedná, ale serveru deadline.com se podařilo zjistit, že jde o nejnovější dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa (Johnny Depp).

Není to ovšem ojedinělý případ. V dubnu skupina hackerů ukradla celou pátou sérii seriálu Orange is the New Black z produkce společnosti Netflix. Když Netflix odmítl zaplatit, zloději opravdu seriál na internet vypustili. Hector Monsegur, zaměstnanec FBI a bývalý hacker, ve vyjádření pro deadline.com vysvětluje: „Všechny tyhle firmy jako Disney, Netflix a Discovery mají určitě dobré bezpečnostní týmy. Časy se ale mění. Když dříve ukradli film, hned se objevil na pirátských a torrentových serverech jako thepiratebay.se ke stažení. Dnes jsou na vzestupu vyděračské praktiky a softwarové viry. Firmy budou muset platit za to, aby se dostaly zpět ke svému duševnímu vlastnictví (intellectual property). Všechny firmy teď budou mít problémy s ochranou svého duševního vlastnictví.“

Salazarova pomsta je již pátým snímkem ze série Piráti z Karibiku. První díl Prokletí Černé perly z roku 2003 ustanovil jednu z nejúspěšnějších značek studia Disney. V roce 2007 dostal druhý díl Truhla mrtvého muže (2006) Oscara za nejlepší vizuální efekty.