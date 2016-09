Jméno kraje je trochu nešťastné, mnohem lepší by bylo, kdyby se jmenoval Západo- český,“ povzdechl si v rozhovoru s LN hejtmanský kandidát sociálních demokratů Josef Bernard, donedávna šéf plzeňské Škoda Transportation. Tento povzdech shrnuje předvolební snažení všech lídrů na Plzeňsku. Nepsaným heslem blížících se krajských voleb na západě Čech totiž je: Kraj není jenom Plzeň. Ačkoliv na první pohled to statistické údaje neprozrazují, budoucí hejtman musí bojovat především s vylidňováním svého hájemství.

Celkově počet obyvatel v Plzeňském kraji roste. Podle posledních údajů přibylo na 1600 lidí na celkových zhruba 575 tisíc, což z třetího nejrozlehlejšího kraje činí jen devátý nejlidnatější. Bez lidí, co se do kraje přistěhují, ale v kraji obyvatel ubývá – i když ne rapidně – naposledy o 87 lidí. A kritická situace začíná být především mimo přirozená centra, což v regionu znamená 180tisícovou Plzeň a druhé největší město v kraji Klatovy s 25 tisíci lidmi.



Silnice, na něž se zapomnělo

„Obyvatelstva nejvíce ubývá na Kralovicku, Horažďovicku, Sušicku a Nepomucku. Společným jmenovatelem jsou nedostatek lokálních pracovních příležitostí, špatná

dopravní dostupnost do přirozených center kraje, horší dostupnost vzdělávání, zdravotnictví a kultury,“ vypočítává kandidát na hejtmana za TOP 09 Richard Pikner, primář Klatovské nemocnice.

V jedné větě tak předznamená- vá, na co se v kraji s druhou nejnižší hustotou obyvatel soupeři o post hejtmana, byť každý po svém, hodlají zaměřit.

Klíčem pro udržení lidí v men- ších městech a vesnicích, mimochodem 80 procent rozlohy kraje tvoří obce s méně než dvěma tisí- ci obyvatel, je podle politiků zlep- šení dopravní infrastruktury. „Překvapilo mne, že všichni znají rychlostní příhraniční komunikaci

v Německu, ale zatím nikdo se nezabýval nutností podobné rychlostní komunikace na české straně. Vždyť kvalitní propojení Tachov – Domažlice – Klatovy – Sušice by zkvalitnilo příhraničí. A jistě přivedlo vyšší zájem i investorů a zaměstnavatelů,“ představuje své plány kandidát hnutí ANO Miloslav Zeman, mimo jiné šéf Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Klíčem pak podle něj je zlepšit severojižní spojnici kraje – silnici vedoucí mezi Klatovy a Plasy přes Plzeň.

„Rozvoji dopravní obslužnosti se dosud vedení kraje věnovalo velice málo,“ kritizuje bývalý plzeňský primátor, dnes náměstek Martin Baxa, jehož ODS vysílá do boje o hejtmanství. Lepší spojení třeba do Domažlic má zajistit, aby z kraje neodcházeli lidé, kteří částečně pracují v Praze, a špatné silnice je nutí se stěhovat. „Za prioritu považujeme také uskutečnění obchvatu Brodu na silnici II/187 vedoucí směrem na Sušici. Přestože je to velmi nebezpečné místo, dosluhující krajská vláda i přes urgence žádné kroky k nápravě nepřijala,“ dodal.



Aktuálně kraj řídí koalice ČSSD a KSČM, ačkoli volby vyhrála ODS tehdy vedená Jiřím Pospíšilem. Ten ale na rozdíl od tehdejšího sociálnědemokratického hejtmana Milana Chovance nebyl schopen složit krajskou vládu. Chovanec, který nastupoval v půli předešlého volebního období po Miladě Emmerové, už svůj post také uvolnil. Odešel do vlády Bohuslava Sobotky na resort vnitra, nahradil jej Václav Šlajs.

Chybí mezinárodní školy

Že by ovšem oranžovorudá koalice pokračovala,se zdá nepravděpodobné. Lídr socialistů Bernard byl v regionu studentským vůdcem sametové revoluce. Názorově se ale hodně potkává s lídrem ANO Zemanem. Ten má také podle předvolebních průzkumů na hejtmanské křeslo největší šance.

„Jedním z projektů, jak lidi v kraji udržet, je výstavba dostupných nájemních bytů pro rodiny s dětmi,“ uvádí další opatření, jak zastavit vylidňování okrajových částí kraje, Bernard. Dle jeho představ by kraj vystavěl byty a pronajímal je velmi výhodně těm, kdo budou skutečně v kraji pracovat a ne dojíždět třeba do Prahy nebo do Německa.

Zeman v podobném projektu vidí možnost, jak udržet v kraji absolventy nejen plzeňských fakult. K tomu přidává levnou veřejnou dopravu či kulturní vyžití. To ostatně zmiňuje i hejtmanský kandidát komunistů – poslanec Karel Šidlo. „Každý z občanů kraje bez ohledu na své bydliště má nárok na základní služby, kterými jsou dostupná veřejná a státní správa, zdravotní a sociální péče, veřejná doprava, školství a kultura,“ vyjmenovává komunistický lídr.

Jednička kandidátky hnutí ANO pak má za to, že kraj musí myslet i na manažery nadnárodních firem, které do průmyslových zón na Plzeňsku kraj láká. „Zahraničním manažerům v kraji nedáváme moc možností, aby u nás utráceli peníze. Vydělávají je u nás, ale utrácejí je doma. Takto kraj nemůže přece prosperovat. Dejme těmto lidem možnost se společensky zapojit. Oni tu třeba nemohou mít ani rodiny, protože pro děti chybí mezinárodní školka či škola,“ upozorňuje Zeman.



Školství ostatně patří k prioritám všech stran usilujících o přízeň voličů. „Nutný je důraz na technické vzdělávání. Náš kraj je totiž výrazně průmyslový. Podporujeme také školy a školky v odlehlejších obcích,“ uvedla například Ivana Bartošová, lídryně kandidátky Koalice pro Plzeňský kraj, což je spojení její domovské KDU-ČSL, Strany Zelených a Hnutí Nestraníků.

Právě zachování škol a školek v menších obcích je pro Plzeňsko klíčové. „Zaměřit se i proto chceme na boj proti centralizaci školství, kterou prosazuje ministerstvo, což by mohlo skončit rušením škol v menších obcích našeho kraje,“ uvádí Baxa.

Zaostřeno na seniory

Kraj ovšem kromě školství trápí i „generační protipól“. „Musíme rovněž včas vytvořit podmínky komplexní péče o seniory. Plzeňský kraj svým věkovým složením patří k nejstarším v České republice. Zabezpečení a dostupnost kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb tak jsou a musejí být v popředí zájmu celého regionu,“ uvedla před časem v rozhovoru pro LN děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Ilona Mauritzová.

A právě na tyto dvě oblasti kandidáti na hejtmana poukazují jako na prioritní. „Je třeba pomoci lidem, aby co nejdéle mohli zůstávat doma, a toho se dá dosáhnout díky propracovanější síti sociálních služeb, které budou o seniory pečovat v domácím prostředí,“ plánuje sociálnědemokratický kandidát Bernard, který by dokonce rád zřídil krajskou „firmu“, jež by péči zajišťovala. Konkurent Baxa z ODS vidí budoucnost i ve výstavbě nových domů pro seniory.

Ještě palčivější je pak zdravotnictví v kraji. Krajské nemocnice v Klatovech či Domažlicích musely například po dobu prázdnin omezit provoz, protože vzhledem k dovoleným mají nedostatek sester. „Nedostatek zdravotních sester a lékařů významně omezuje dostupnost péče. Přechodně se omezují provozy některých oddělení, v odlehlých oblastech nejsou praktičtí lékaři. Vše není jen o výplatě, ale slušná odpovídající mzda je nezbytná základní motivace,“ míní lídr TOP 09 Pikner, který zdravotnictví jako lékař vidí jako svou absolutní volební prioritu. Chtěl by například podporovat praktické lékaře v odlehlých lokalitách příspěvky na vybavení ordinací. Bernard by jim chtěl zajišťovat bydlení, třeba v domcích ze šumavského dřeva.

ODS by podle Baxy pro zvýšení efektivity zrušila krajský nemocniční holding, který nemá dostatečné pravomoci, aby skutečně řídil pod něj spadající nemocnice. „Peníze takto ušetřené ponecháme nemocnicím,“ plánuje Baxa. Zeman z ANO by naopak nemocnice spojil právě do skutečně funkčního celku, který by i jednotlivým krajským zařízením umožnil více se specializovat.