Fico se domnívá, že až bude Slovensko předávat předsednictví unie Kypru, stráž už bude fungovat. „Legislativně byly všechny kroky udělané, plán je velmi jasný: do konce roku Evropskou pobřežní a pohraniční stráž nastartovat se vším, co k tomu patří. Myslím, že si všichni uvědomují, že pokud nezastavíme příliv nelegálních migrantů do Evropy, tak opět selžeme“,“ uvedl.

„Musíme tam dát peníze, musíme tam dát lidi, jako je nyní posíláme do Bulharska - policisty, peníze, techniku. Toto je ta solidarita,“ prohlásil v reakci na kritiku rakouského kancléře Christiana Kerna, že země visegrádské čtyřky jsou vůči uprchlíkům málo solidární.

Bratislavský summit podle Fica přinesl rozhodnutí neotvírat témata, která EU rozdělují, a to včetně uprchlických kvót. Namísto toho účastníci hovořili o tématech, která je spojují, například právě o ochraně vnějších hranic. Kvóty jsou podle slovenského premiéra politicky mrtvou agendou, pokud EU myslí vážně, že chce být atraktivnější pro lidi.

Výsledky summitu ohledně migrace kritizoval italský premiér Matteo Renzi a maďarský premiér Viktor Orbán. Fico k tomu řekl, že se na setkání nechce dívat takto negativisticky, podle něj mělo jiný účel než bruselské summity, na nichž se přijímají rozhodnutí. Smyslem schůzky bylo podle Fica ukázat, že evropští politici drží pohromadě a že si uvědomují potřebu věnovat se důležitým tématům včetně migrace.

Fico dále podotkl, že nechápe, nač si Renzi stěžuje, když bratislavská deklarace jasně stanoví záměr uzavírat s africkými státy dohody o tom, aby zadržovaly běžence na svém území. Sobotka k tomu řekl, že Renzi je nespokojený, protože součástí jeho agendy jsou kvóty. „Summit kritizoval Viktor Orbán a Renzi, a přitom pohledy těchto dvou politiků na řešení migrační krize nemohou být vzdálenější. To jsou lidé, kteří stojí na dvou pólech. V Bratislavě zvítězil středový pohled většiny členských zemí,“ uvedl český premiér.