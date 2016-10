Počasí je vyšší moc, ale Ovčáčkova fotka na pohřbu je proti etiketě, říká Špaček

Oficiálním důvodem, proč se prezident Miloš Zeman a exprezident Václav Klaus objevili na pohřbu bývalé slovenské hlavy státu později, jsou špatné povětrnostní podmínky. „Důvodem zpoždění bylo špatné počasí při letu do Bratislavy,“ vysvětlil mluvčí Ovčáček.

Podle bývalého mluvčího Ladislava Špačka, který pro prezidentskou kancelář pracoval v době prezidentování Václava Havla, je to oprávněný důvod ke zdržení i na takovou významnou událost, jako je státní pohřeb. „Jestliže se do toho vloží vyšší moc, povětrnostní podmínky, počasí, nebo něco takového, neporadí si s tím nikdo, ani prezident republiky ani britská královna,“ řekl Špaček s tím, že v takovém případě to pořadatelé smutečního obřadu pochopí.

Nejvyšší autoritou je při takových příležitostech podle Špačka pilot letadla. „Jestliže pilot ohlásí posádce včetně prezidenta, že jsou neletové podmínky, nebo z nějakých důvodů musí let oddálit, i prezident se tomu musí podřídit,“ uvedl bývalý mluvčí.

Česká delegace s prezidentem Zemanem dorazila se zpožděním a rakvi s pozůstatky slovenského prezidenta se podle portálu sme.sk poklonila na hradním nádvoří

Připomněl případ pádu polského letadla v ruském Smolensku v dubnu 2010. „Tam asi ta autorita prezidenta a jeho týmu byla vyšší než pilotova a stálo je to životy,“ řekl Špaček. Ve vládním speciálu tehdy seděla početná polská delegace v čele s tehdejším prezidentem Lechem Kaczyńským. Na palubě byli i další politici a vysoce postavení armádní představitelé.



Špaček se jako odborník na etiketu vyjádřil i k fotografii, kterou současný Zemanův mluvčí Ovčáček pořídil přímo na ceremonii v kostele při zádušní mši. „Chápu, že mluvčí chtěl mít dokumentární fotografii prezidenta, aby ji mohl umístit na sociální sítě. Já jsem ale stará škola, respektoval bych důstojnost obřadu a prostředí kostela sv. Martina,“ vyjádřil svůj názor Špaček.

Státní pohřeb Michala Kováče. Smuteční bohuslužba v Katedrále sv. Martina. pic.twitter.com/pEpnVfHgb6 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 13. října 2016

Dodal, že je to prohřešek proti etiketě, kterého by se členové delegací na tak vysoké úrovni měli vyvarovat. „Od toho tam jsou oficiální fotografové a média. Mají pro ně i vyhrazený prostor,“ uzavřel odborník na etiketu a posteskl si, že dnes sociální sítě vládnou světu.

Miloš Zeman a Václav Klaus při pietním ceremoniálu na Bratislavském hradě

O tom svědčí i případ amerického prezidenta Baracka Obamy, který před třemi lety spolu s tehdejším britským premiérem Davidem Cameronem a dánskou expremiérkou Helle Thorning-Schmidtovou pořizoval selfie na pohřbu jihoafrického bojovníka za lidská práva a exprezidenta Nelsona Mandely.

Michelle Obama was not unhappy during Nelson Mandela 'selfie', photographer insists 12.11.13https://t.co/xTxBwFWNZO

BUT America was. — Sarah J. Butler (@viannahlee) 23. července 2016

Fotografování na pohřbu významného státníka bylo bráno jako nepřípustné, vlna kritiky se snesla na všechny tři politiky. Podle některých expertů pak dokonce přispěla k pádu dánské premiérky Thorning-Schmidtové.