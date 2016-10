Pokud by Trump ‚vyměknul‘, xenofobii by zneužil jiný republikán, říká americký politolog

Hillary Clintonová však podle specialisty na roli hispánských komunit v amerických volbách nemá také stále nic jisté. „Pokud v některých státech podlehnou voliči dojmu, že nemusí chodit k volbám a Clintonová to má jisté, pak se to ještě může zamotat,“ říká Ramírez.

KDO JE RICARDO RAMÍREZ? Držitel doktorského titulu z politologie na prestižní Stanfordské univerzitě Ricardo Ramírez se dlouhodobě zabývá rolí rasy a etnicity ve volebních procesech. Specializuje se na politickou mobilizaci a participaci Hispánců. Ve svých pracích se zabývá i rolí dalších menšin a žen v politice. Svoje znalosti uplatnil při sepsání knihy o hispánských politicích mezi roky 1990 a 2010 pod názvem Transforming Politics, Transforming America: The Political and Civic Incorporation of Immigrants in the United States.

Důležité pro demokratickou kandidátku budou voliči z hispánských komunit. Už před čtyřmi lety zvítězil v prezidentské volbě Barack Obama i díky hlasům nerozhodnutých hispánských voličů. Teď mohou hrát ještě větší roli. Podle statistických údajů se letos jejich počet zvýšil, když od roku 2012 přibyly více než čtyři miliony nových voličů hispánského původu.



Ovlivňuje to podle něj i budoucnost republikánské strany jako takové. „Pokud bude jeho porážka velká a nebude se dařit dalším republikánům ve volbách do Kongresu, budou se muset rychle přeorientovat na mladé voliče,“ myslí si Ramírez.

Lidovky.cz: Velká část nových hispánských voličů žije ve státech, které jsou v letošních volbách řazeny k těm, kde se rozhodne, tedy těm, kde jsou mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou podle průzkumů nejmenší rozdíly. Sem patří například Florida, Severní Karolína, Colorado, Arizona. Může být na jejich příkladech patrný vliv hispánských voličů, kteří narušili zavedené pořádky? Podle údajů z minulosti v těchto státech totiž často bylo jednoznačné, ke kterému ze dvou hlavních kandidátů se většina připojí, tentokrát ne.

V prvé řadě, Hispánci nejsou jedna skupina, patří sem lidé různých národností. Například Florida byla v tomto směru zajímavým případem vždycky. Místní Kubánci vždy volili republikány, především ti ze starší generace. Druhá a třetí generace Američanů kubánského původu už je ale mnohem více nerozhodná. Navíc si myslím, že některé celonárodní průzkumy úplně neodráží skutečnou realitu preferencí Latinoameričanů. Pokud totiž nejsou průzkumy vedeny ve španělském jazyce, není možné zjistit, co si opravdu všichni myslí.

Lidovky.cz: Takže chcete říct, že španělské průzkumy by odrážely realitu lépe?

Hispánci, kteří zaškrtnou, že preferují angličtinu, jsou právě druhá, třetí nebo čtvrtá generace přistěhovalců. Nereprezentují tak celou skupinu a blíží se ve svých názorech ostatním Američanům. Odpovídající jsou průzkumy společnosti Latino Decisions, které jsou jak anglicky, tak španělsky. A pokud alespoň 30-40 procent dotázaných neodpovídalo španělsky, pak není možné brát výsledek jako směrodatný.

Lidovky.cz: Je možné předvídat, že za 4 roky může být ještě více Hispánců preferujících angličtinu, takže budou více reprezentovat názor většinové populace než hispánské komunity?

V jistém smyslu ano. Například letos může volit velké množství lidí, kteří oslavili osmnáctiny teprve těsně před volbami. Tito mladí Hispánci mají v sobě zafixováno, že oni, jejich rodiče, prarodiče, celé rodiny nejsou v USA vítáni. Myslím, že to je velký rozdíl oproti tomu, jak svoje postavení vnímali mladí Hispánci před 10 lety. Speciálně v těchto volbách, kdy je imigrace a stavění zdi na hranicích s Mexikem velkým tématem, negativní rétorika předvolební kampaně způsobuje, že se názory různých hispánských komunit k sobě přibližují. V minulosti se přitom hodně lišily. Je to jako když se setkávají tektonické desky, jež vytvoří společný zlom nečekaným směrem. Výsledkem bude, že Hispánci budou hlasovat pro Clintonovou. Možná ani ne tak moc, protože by byli přesvědčení demokraté, ale hlavně proto, že je to volba proti Trumpovi.

Lidovky.cz: Je to vymezení proti kandidátovi republikánů opravdu tak silné?

Ano, většina bude volit proti němu, chtějí „kohokoliv, jen ne jeho“. Něco podobného se dělo v Kalifornii v devadesátých letech, kdy se Hispánci spojili proti republikánskému guvernérovi Peteu Wilsonovi, který usiloval o referendum proti imigrantům. Od té doby, co neuspěl, ve všech důležitých volbách vítězili demokraté (kromě dvojího zvolení Arnolda Schwarzeneggera guvernérem – Pozn. red.). Zprvu to ale byla jen protestní volba proti republikánům, ne pro demokraty.

Lidovky.cz: Jde tedy letos spíše o osobu Trumpa, nebo by se stejně nedařilo i jinému republikánskému kandidátovi?

V roce 2012 tehdejší republikánský kandidát Mitt Romney mluvil o řešení imigrace „sebedeportací“ (donucení ilegálních migrantů vrátit se do zemí původu např. tím, že nedostanou práci – Pozn. red.). K tomu se připojilo, že Obama před volbami hodně hovořil o problémech přistěhovalců a jejich řešení. Dohromady to způsobilo, že se na poslední chvíli změnily preference a Obama díky tomu vyhrál volby. Pomohli mu tak Hispánci, kteří obvykle inklinují k rozhodnutí na poslední chvíli.

Lidovky.cz: Pokud se tedy rozhodují na poslední chvíli, existuje něco, čím může Trump ještě zvrátit čísla z průzkumů, na základě nichž většina hispánské komunity má volit Clintonovou?

Vyhrabal si velmi hlubokou jámu, ze které není úniku, a jediným nářadím, které mu zůstalo, je lopatka. Takže jediné, co může dělat, je zahrabat se ještě hlouběji. A to se mu zatím daří.

Lidovky.cz: Měl vůbec Trump někdy šanci přesvědčit Hispánce, aby pro něj hlasovali?

Podívejte, úvodní prohlášení jeho kampaně bylo: „Mexičané sem posílají zločince a násilníky.“ Myslím, že původně chtěl kandidovat jako byznysmen a neměl v plánu, aby problém imigrace byl jedním z hlavních motivů celé kampaně. Protože ale zjistil, že může díky xenofobii získat na svou stranu voliče v republikánských primárkách, používal ten argument dál. Na mítincích jsou a byli lidé skandující „Postav tu zeď!“ a „Pošli je zpět!“

Lidovky.cz: A pak už nebylo cesty zpět...

Pokud by „vyměknul“, možná by imigrantské karty tímto způsobem využil někdo jiný a porazil jej tak.

Lidovky.cz: Existuje ale skupina hispánských podporovatelů Trumpa „Latinos for Trump“, kterou vede realitní makléř Marco Gutierrez. Není proto možné říct, že se republikánský kandidát snažil na hispánskou komunitu zapůsobit?

Gutierrez je oportunista, který sám několikrát zbankrotoval. Vzali mu realitní licenci, nesmí tedy prodávat nemovitosti. Viděl prostě, že existuje šance nabrat body na Trumpově popularitě a to potřeboval. Prostě chtěl získat mediální pozornost. Je však absolutně neseriózní postavou.

Lidovky.cz: Takže „Latinos for Trump“ je neúspěšným pokusem, jak přilákat voliče?

Ano, neexistuje žádné hispánské hnutí, které by se seriózním způsobem snažilo získávat podporu pro Trumpa. Jediné, co jsem zaznamenal, je snaha přimět hlasovat Portoričany, kteří se v poslední době hodně stěhují na Floridu kvůli kolapsu ekonomiky na jejich ostrově. Jsou hodně nábožensky zaměření, Trumpovi lidé proto chodí po kostelech a snaží se je přimět registrovat se ve prospěch republikánského kandidáta.

Lidovky.cz: Mohou ale tito Portorikánci významně ovlivnit volby na Floridě? Kolik jich vlastně je?

Je jich poměrně dost. Navíc jsou hodně proti potratům a právům homosexuálů, tak jako Trump. Bude to jedna ze zajímavých otázek tamních voleb. Druhou bude, jak se rozhodnou hlasovat Kubánci. Jejich republikánské preference mohou ustoupit nechuti z Trumpa poté, co vyšlo najevo, že v době ekonomických sankcí proti Kubě si v Havaně dojednával obchody. Pro kubánské přistěhovalce je totiž nesmírně důležité vymezit se proti Castrově režimu.

Lidovky.cz: Jak tedy vidíte tu nadcházející prezidentskou volbu?



Těžko říct. Pokud budeme věřit lidem, kteří říkají, že půjdou volit a skutečně to splní, pak je to matematicky jasné a Trump by zvítězit neměl.

Lidovky.cz: Bude záležet na tom, jak moc se bude chtít stoupencům Clintonové jít k volbám?

Ano, pokud v některých státech podlehnou voliči dojmu, že nemusí chodit k volbám a Clintonová to má jisté, pak se to ještě může zamotat.

Lidovky.cz: Jaká je vaše reakce na Trumpova prohlášení, že volby jsou zmanipulované, ačkoliv k finálnímu hlasování ještě ani nedošlo?

Může to mít velmi negativní důsledky. Pokud jakýkoliv politik začne označovat volby za zmanipulované, mohou to převzít další. Když se taková rétorika stane normou, může se politická kultura vrátit o dlouhou dobu nazpět.

Lidovky.cz: Některá americká média, jako například New York Times, nepředpovídají republikánům zrovna optimistickou budoucnost a říkají, že v nejhorším případě je reálná i možnost jejich úplného rozpadu. Existuje taková reálná možnost a dají se takové předpovědi spojovat s Trumpovou kandidaturou?

Vše záleží na tom, jak moc bude poražen a jak se v souběžných volbách do Kongresu bude dařit kandidátům republikánského mainstreamu v soubojích proti stoupencům hnutí „Tea Party“ (ultrakonzervativní odnož republikánů, kteří zažívali úspěchy mezi roky 2008 a 2012 – Pozn. red.).

Ještě důležitější ale je demografie. Většina podpory republikánů přichází od skupiny „starších bílých mužů“, tradičních konzervativců. Starší lidé volí svědomitěji, proto teď ještě mají republikáni silnou základnu voličů. Ti ale jednou musí umřít. Do budoucna proto potřebují přilákat liberálnější mladé voliče, kteří mají ideologicky blíže ke středu - více menšin a ženy.

Lidovky.cz: Existují předpovědi, na základě kterých bude hispánská populace v USA růst. Jakým způsobem může tento trend do budoucna ovlivnit politické souboje?

Většina nových voličů budou mladí Hispánci, o jejichž preferencích nikdo nic neví a nedají se předvídat. Jediné, co se dá předpovědět, je jejich obecná nechuť volit, ostatně tak je to u mladých voličů celkově.

Lidovky.cz: Kdy podle vás může být zvolen první hispánský prezident USA?

Myslím, že v prvé řadě nejdřív musí být hispánský viceprezident. Předpokládalo se, že Clintonová si do tandemu vezme hispánského politika, to se ale nakonec nestalo. Pokud kandidátka demokratů vyhraje, viceprezidentem bude Tim Kaine. Takže hispánský kandidát na prezidenta je reálnou možností nejdříve za osm let.