Policie dopadla gangy Vyborg a Růžoví panteři. Vykrádaly luxusní obchody v Praze

První případ se týká přepadeného klenotnictví Bvlgari v Široké ulici z prosince 2012. Tři lupiči si z něj odnesli hodinky, náramky, náhrdelníky či náušnice za 17 milionů korun. Dva byli zatčeni v Mnichově, kde se chystali na další loupež. Na zbývajícího podezřelého byl vydán mezinárodní zatykač. Všichni mluvili srbsky.

Podle policie má loupež na svědomí mezinárodní skupina Růžoví panteři, kterou tvoří především občané ze států bývalé Jugoslávie. Podle vedoucího pražského oddělení loupeží Jiřího Zábrodského má gang zhruba 800 členů, je řízen ze Srbska a organizuje loupeže v luxusních obchodech po celé Evropě.

Další dva případy se týkají skupiny Vyborg, kteří se rovněž zaměřují na přepadení obchodů se šperky. Tvoří ji hlavně lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu, řízena je z Ruska a Finska. Podle policie tento gang přepadl v roce 2014 klenotnictví Audemars Piguet v Pařížské ulici a letos prodejnu luxusních hodinek Hublot v Dušní ulici.

Při těchto loupežích vznikla škoda 16,5 milionu korun. Na těchto přepadeních se podle policie podílelo deset pachatelů z Ruska, Lotyšska či Estonska. Část je podle Zábrodského v českých věznicích, další pachatelé byli zatčeni ve Švýcarsku nebo Estonsku. Někteří se podle policie skrývají v Rusku, které své občany ke stíhání do jiných zemí nevydává.

Pachatelé podle Zábrodského prodávají uloupené zboží za zlomkovou cenu. „Nekončí to v Evropě. Máme poznatky, že to končí v Japonsku a jižní Asii. Jsou to luxusní věci, které jdou dohledat. Většinou mají výrobní čísla, takže se po nich pátrá,“ podotkl Zábrodský.

Pařížská a přilehlé ulice v centru Prahy u Staroměstského náměstí patří mezi hlavní nákupní třídy a jsou synonymem luxusu, protože tam jsou obchody nejdražších světových značek. Policisté například nadále vyšetřují přepadení prodejny s hodinkami Carollinum z konce letošního října. Podle Zábrodského vyšetřování podobných případů trvá delší dobu, protože pachatelé jsou ve většině případů cizinci, kteří hned po loupeži odjedou mimo Česko. „Spolupracujeme s celou Evropou, jezdíme na kontaktní schůzky,“ popsal složitou práci při objasňování kauz Zábrodský.

Kromě loupeží v luxusních obchodech v centru metropole dnes policisté informovali o dalších dvou objasněných případech z loňského listopadu. Týkají se přepadení zlatnictví ve Spálené a Jablonecké ulici, při kterých pachatelé získali šperky za zhruba jeden milion korun. Dva podezřelí z těchto loupeží byli zadrženi v Estonsku. Loni se od začátku ledna do konce listopadu stalo v Praze 256 loupeží, policisté jich objasnili 142. Letos vyřešili 128 z 206 loupeží. Objasněnost se tak meziročně zvýšila o šest procent.