Policie evakuovala v Klimkovicích 80 lidí kvůli pumě z druhé světové války

Na místo přijela pyrotechnická služba, která konstatovala, že jde s největší pravděpodobností o leteckou pumu ruské výroby o váze 50 kilogramů. „Po zneškodnění byla munice pyrotechnikem odvezena k likvidaci,“ uvedla Sikorová.



Nevybuchlá válečná munice se v Moravskoslezském kraji nachází poměrně často zejména v oblasti, kde se odehrávaly boje Ostravsko-opavské operace. Hned několik takových nálezů zaznamenala policie například během letošního velikonočního víkendu, mezi nimi několik dělostřeleckých granátů a dělostřeleckou minu v korytě řeky Opavy v Háji ve Slezsku, dělostřelecký granát v lese v Jilešovicích nebo dělostřelecký protipancéřový granát v Chlebičově.

Nevybuchlý dělostřelecký granát z druhé světové války likvidoval letos pyrotechnik i mezi stromy nedaleko panelových domů v Ostravě-Porubě.

Ze sídliště v Opavě-Kateřinkách musela policie v roce 2015 kvůli nevybuchlé německé letecké pumě na déle než čtyři hodiny evakuovat asi 700 lidí. V Ostravě-Svinově se v roce 2014 našla letecká puma v areálu školy a policie tam evakuovala 35 dětí a zaměstnanců. V roce 2013 zase narazili na leteckou pumu dělníci opravující historický Müllerův dům v Opavě, kvůli nálezu tehdy bylo evakuováno 400 lidí.

Policisté před podobnými nálezy varují. Upozorňují na to, že lidé by při nálezu předmětu připomínajícího munici rozhodně neměli s věcí manipulovat, měli by ji nechat na místě a ihned zavolat policii. Desítky let staré granáty, náboje a střely totiž při neodborné manipulaci stále mohou vybuchnout.