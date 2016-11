Vražda v Klánovickém lese: policie navrhla obžalobu lupiče, který se bál o zakopaný ‚poklad‘

Klánovickým lesem procházel v červnu 2014 s detektorem kovů třiatřicetiletý Uzbek. Zřejmě náhodou se dostal do blízkosti místa, které si velmi pečlivě hlídal pachatel série vloupání do rodinných domků. Muž Uzbeka podle kriminalistů zastřelil a o den později se k tělu vrátil a zapálil ho, aby zahladil stopy. Jediným vodítkem pro policisty tak zůstalo to, že z použité zbraně se už dříve střílelo při jednom vloupání.



Policie postupně propojila podobné trestné činy v celkem šesti krajích a při jedné z bezpečnostních akcí se jí lupiče podařilo zadržet. Nejprve ho obvinila z krádeží a souvisejícího pokusu o těžké ublížení na zdraví, muž se později doznal i ke klánovické vraždě.

Kriminalisty pak dovedl na Berounsko k nové skrýši lupu, kterému říkal poklad. V zakopaných kontejnerech měl přes 1,2 milionu korun, několik kilogramů zlatých mincí a šperků a pět střelných zbraní. Muž byl v minulosti dvakrát odsouzen - jednou v roce 1989 za pokus o vraždu, později za vloupání. Za vraždu mu nyní hrozí až výjimečný trest.