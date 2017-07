Policie pátrá po patnáctileté dívce, koupila si jízdenku do Krakova. Mohla by si ublížit

BRNO Policie pátrá po patnáctileté Tereze Mrázkové, která byla v Brně na návštěvě u příbuzných. Podle posledních informací si zakoupila jízdenku na autobus do Krakova, který odjížděl v úterý v podvečer, není ale jasné, zda odcestovala. Dívka by si mohla ublížit. Na policejním webu to ve středu uvedl mluvčí Pavel Šváb. Hledaná je vedena v databázi Dítě v ohrožení.

Jde o dívku z USA, česky mluví s obtížemi, ale domluví se. „Podle posledních informací si zakoupila jízdenku do autobusu, který směřoval do polského Krakova. Vůz odjížděl z brněnského ústředního autobusového nádraží Zvonařka včera v 18:40,“ uvedl mluvčí.



Policisté by uvítali informace, zda autobuse skutečně jela, případně zda z něj někde nevystoupila. „Důvod jejího odcestování není jasný, nemůžeme ani vyloučit, že by si mohla ublížit,“ uvedl Šváb.

Dívka je 160 centimetrů vysoká, hubené postavy, má hnědé, rovné vlasy, hnědé oči.

Veškeré informace policie uvítá na tísňové lince 158.