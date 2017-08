Hrdina. Policista v Cambrils sám zabil čtyři teroristy a zachránil tak život kolegovi

CAMBRILS/PRAHA Ač stál proti přesile, policista v katalánském Cambrils zastřelil v noci na pátek čtyři z pěti teroristů a stal se opěvovaným hrdinou okamžiku. Zachránil tak život svému zraněnému parťákovi poté, co byl zraněn při nárazu vozidla ozbrojenců. Incident měla podle katalánské policie na svědomí stejná skupina, která zosnovala ve čtvrtek večer tragický útok v centru Barcelony.

Dvojice policistů v přímořském městě Cambrils objížděla při rutinní hlídce kruhový objezd, když do jejich vozu narazilo Audi A3 pěti útočníků. Jeden z policistů při nárazu utrpěl zranění hlavy a zlomil si holenní kost.

Audi teroristů se po srážce otočilo na střechu, což donutilo jeho posádku vystoupit. Podle španělského listu La Vanguardia byli vyzbrojeni noži a sekerami. Na svých bedrech měli přivázány falešné výbušniny.

Na internetu kolují videozáběry, jak jeden z ozbrojenců provokuje policistu, který vyvázl bez zranění. Ten jej ale bez milosti zastřelil a podobně naložil i s dalšími třemi muži. Pátý utekl směrem k blízkému parku, kde pobodal tvář nic netušícího civilisty. Odstranil jej až další muž zákona, který byl součástí přivolaných posil.

Velitel katalánské policejní jednotky Mossa potvrdil, že chvála policisty je na místě. Skutečně se mu povedlo zneškodnit celkem čtyři ozbrojence. „Zabít čtyři lidi, i když jste profesionál, není jednoduché ke strávení,“ řekl velitel Josep Luis Trapero.

Jako z hororu

„Bylo to jako sledovat hororový film,“ řekl podle serveru The Telegraph britský turista, který viděl události na vlastní oči. Dodal, že přihlížející byli uvědomělým policistou instruováni, aby se co nejrychleji schovali před kulkami, které létali vzduchem na všechny strany.

Šílenou jízdu teroristů odneslo zraněními pět chodců. Šestá žena byla nejdříve v kritickém stavu, svým zraněním ale podlehla v nemocnici.

Španělské zdroje nejdříve tvrdily, že útočníci v Cambrils byli vyzbrojeni výbušnými vestami, které následně museli zneškodnit policejní pyrotechnici. Podle oficiálních informací však byly výbušniny pouze maketami.

Mezi pěticí zneškodněných teroristů v Cambrils byl i Moussa Oukabir. Toho španělská policie hledala, protože jej podezřívala, že seděl za volantem dodávky, která ve čtvrtek večer projela bulvárem Las Ramblas v centru Barcelony a nechala za sebou 14 mrtvých a 130 zraněných, z toho 16 kriticky.