Povstalci ztrácejí pozice v Aleppu a čelí silnému bombardování

Povstalci v Aleppu podle zástupce této skupiny nemají žádné informace o americko-ruských jednáních ohledně řešení situace v Aleppu. Bez zásahu zvenčí podle něj vše může skončit tragicky, protože rebelové čelí situaci, v níž si mohou vybrat jen mezi smrtí a zajetím.

Agentura AFP informuje o intenzivním bombardování povstaleckých čtvrtí, z nichž během noci uprchlo více než 10 tisíc civilistů. Povstalci podle ní ztratili 85 procent území, které ovládali ve východní části města. V obklíčeném zbytku území chybí vše, zejména potraviny, tvrdí exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) s odvoláním na své pozorovatele na místě.

Koncentraci vládních sil na dobytí Aleppu, což by podle analytiků mohlo vést ke zvratu v celé občanské válce, využívají bojovníci radikálního hnutí Islámský stát (IS) k opětovným útokům na Palmýru, kterou vládní síly osvobodily před devíti měsíci. Intenzivní ruské nálety v noci vytlačily ozbrojence z pozic obsazených během soboty, dnes ale IS přes spřízněnou agenturu Amak sdělil, že se jeho bojovníci zmocnili hradu nad tímto starobylým městem.

Krize v Sýrii začala v březnu 2011 demonstracemi proti vládě prezidenta Bašára Asada. Násilné potlačení protestů vedlo k ozbrojenému povstání, které přerostlo v občanskou válku. Chaosu využili radikální islamisté, aby ovládli část Sýrie i sousedního Iráku. Boje v Sýrii si podle odhadů vyžádaly už přes 300 tisíc obětí.