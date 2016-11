Izraelská policie prý zatkla ‚vrchního žháře‘. Požáry se rozšířily k Jeruzalému

Zatčeno bylo celkem 12 podezřelých, nově v noci na pátek tři lidé spojovaní se zažehnutím ohně v Bejt Meiru. Lidé z nejohroženějších domů tam byli evakuováni, nikomu z nich se nic nestalo.

Jedním ze zadržených je čtyřiadvacetiletý muž, kterého policie podezřívá, že ponouká lidi k zakládání nových ohňů, tvrdí izraelský list The Times of Israel. Může mu hrozit obvinění z podpory terorismu poté, co premiér Benjamin Netanjahu označil všechny žháře za teroristy.

V souvislosti s osadou Bejt Meir zatkli policisté muže, jenž měl založit požár, který tam zničil nejméně deset domů. „Obáváme se, že se v Izraeli pohybuje několik žhářů. Využívají toho, že počasí umožňuje rychlé šíření ohně,“ komentoval situaci policejní šéf v Jeruzalémě Yoram Halevy.

Podle izraelské televize ve čtvrtek večer v zemi hořelo na 200 místech. V pobřežní Haifě bylo evakuováno na 75 tisíc osob a dalších několik set lidí na jiných místech. V noci na pátek ministr pro vnitřní bezpečnost Gilad Erdan řekl, že je „situace pod kontrolou“. Kvůli dýchacím potížím bylo ošetřeno 90 osob. Nemocnice zůstávají nadále v pohotovosti, jenom jedna osoba utrpěla zranění.

Z vyšetřování postupně vychází najevo, že část požárů byla založena úmyslně, což je případ města Zichron Jaakov u Haify. Police v tomto případě o úmyslu nepochybuje. Mezi zadrženými osobami je například muž, který na facebooku podněcoval ke žhářství.

V Haifě, z níž bylo ve čtvrtek hlášeno několik ohnisek, se situaci podařilo stabilizovat, avšak evakuovaní zatím nedostali povolení vrátit se domů. Na místech zůstaly záchranářské týmy, které mají zabránit obnově ohně. Bez elektřiny je ve třetím největším izraelském městě stále 700 domů.

Požáry dosud zničily na 750 hektarů lesa a pozemků mimo města. Palestinská samospráva oznámila, že ji izraelská vláda požádala o pomoc s likvidací požárů a že s tím palestinské úřady souhlasí. Několik ohňů hoří na palestinských územích v blízkosti měst Ramalláh a Nábulus. Situaci zhoršuje silný vítr i sucho, které v zemi panovalo v minulých měsících.