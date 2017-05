Praha 1 zakáže cyklistům jezdit po pěších zónách v centru města

„To rozhodnutí svědčí o tom, že pan premiér skutečně už neví kudy kam a především je to odevzdání osudu této země do rukou pana prezidenta Zemana," řekl celostátní první místopředseda STAN a náměstek středočeské hejtmanky Vít Rakušan.

18:34