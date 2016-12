Sport pro všechny, ne jen vrcholově

Usilujeme také o to, aby si v dnešní přetechnizované době vypěstovalo kladný vztah ke sportu co nejvíce dětí. V letošním roce jsme proto v dotačním (grantovém) řízení devíti miliony podpořili dlouhodobě organizované sportovní aktivity pro děti a mládež. Snažili jsme se podpořit co největší počet zájemců o dotaci, aby si děti mohly vybírat z pestré nabídky sportovního vyžití. Získalo ji tak více než 40 subjektů, například TJ Sokol Kobylisy, Softballový klub Joudrs Praha, Basket Slovanka, FK Admira Praha a FK Meteor Praha VIII.

Pamatujeme také na lidi, kteří nemají zájem být organizovaní ve sportovním subjektu, ale přesto si chtějí ve volných chvílích zasportovat. Rádi bychom proto výrazně vylepšili podmínky pro bezmotorovou dopravu, této problematice se intenzivně věnuje radní pro dopravu Karel Šašek. V příštím roce tak bude rekonstruována stávající bezmotorová komunikace v úseku U Českých loděnic až po Most Barikádníků. Tu využívá velký počet lidí, protože je tvořena významnými cyklotrasami A2 a A26. Kvalita jejího povrchu však bohužel neodpovídá oblibě této komunikace. Plánujeme proto opravu, aby cyklistům, in-line bruslařům, koloběžkářům a všem dalším uživatelům umožňoval pohodlnou a bezpečnou jízdu.

Opravovat se chystáme i nedalekou rovněž hojně využívanou bezmotorovou komunikaci na Rohanském ostrově. Její současný štěrkový povrch plánujeme vyměnit za nový asfaltový. V průběhu příštího roku by navíc měla být vybudována nová bezmotorová komunikace podél ulic Ďáblická a Žernosecká. Ta bude umožňovat cyklistům, in-line bruslařům a koloběžkářům jízdu mimo vozovky těchto dvou frekventovaných komunikací. Nabídne tak místních občanům novou možnost sportovního vyžití a naváže na cyklostezku A283, která vede od stanice metra Ládví k Vozovně Kobylisy.