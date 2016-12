Praktiky ruské justice zaskočily i Putina. Podle soudce je trestní oznámení zločin

„Když vidím takové věci, tak se mi prostě ježí vlasy hrůzou. Co to je? Dočista se zbláznili? Prostě to šokuje,“ zlobil se prezident během schůzky se svými poradci pro lidská práva a občanskou společnost.

Absurdní verdikt se podle internetového listu Gazeta.ru týká skandálního příběhu z Lipecké oblasti, který původně začal jako sousedská pře o hranice pozemku a skončil odsouzením syna jednoho z aktérů na dlouhá léta do vězení.

Spor začal posunutím plotu, skončil vězením na 13 let

Smůla asi spočívala v tom, že podnikatel Vasilij Uryvajev se o hranici pozemku soudil zrovna s místopředsedou lipeckého oblastního soudu a soudcovým učitelem angličtiny. Během pře, která se týkala údajného posunutí plotu o dva metry, soudcova manželka napsala policii udání na souseda, že jí „způsobil fyzickou bolest uchopením ruky“, zatímco podnikatel vyzýval prokuraturu, „ať zastaví tu anglickou svini“.

Spor dále eskaloval. Podnikatel se dozvěděl, že soudce je spřízněn s prokurátorem, odvolaným kvůli nelegálnímu hazardu, a v dopisech generální prokuratuře a prezidentské kanceláři obvinil svého protivníka z korupce.

Tím žerty skončily. V odvetě si lipecká justice prý začala vyřizovat účty s celou podnikatelovou rodinou. Uryvajevův syn byl obviněn ze sexuálního násilí na 11 děvčatech a jednom chlapci a odsouzen k 19 letům vězení, ačkoliv jej prý žádná z obětí nerozpoznala, v jeho domě se nenašla ani stopa po dětské pornografii, ani se nedělaly žádné testy. Nejvyšší soud sice verdikt zrušil a odeslal případ k novému projednání do jiné oblasti, nicméně i tak si Uryvajev junior má odsedět 13 let za mřížemi.

Putinova milost je poslední naděje

Poslední instancí, u níž se odsouzencova matka pokouší domoci se spravedlnosti, se jeví právě Putin. Dopis prezidentovi sice napsala už loni, ale do Putinových rukou se dostal až nyní, kdy jej předal tajemník svazu novinářů.

„Neznamená to, že se Uryvajevův osud hned změní. Zpočátku se všechny dopisy prozkoumávají v prezidentské kanceláři. Až pak budou vydány příslušným službám pokyny,“ předpověděl jeden z členů prezidentovy rady pro lidská práva Pavel Čikov.