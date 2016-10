O kontroverzním návrhu úpravy zákona bude zřejmě hlasovat ve čtvrtek celý parlament. Výsledek není jasný, přestože se proti schválení dokumentu v těchto dnech vyslovili vedoucí představitelé PiS, včetně premiérky Beaty Szydlové. V prvním čtení jej ale ve sněmovně podpořili právě poslanci a poslankyně PiS. Vládnoucí strana má většinu v obou komorách parlamentu.

Předsedkyně vlády ve zjevné reakci na masové protesty žen, které se v pondělí konaly ve velkých městech, prohlásila, že její kabinet na zpřísnění zákona proti interrupcím nepracuje. „Chci říci velmi nahlas a jasně: vláda PiS nepracovala a nepracuje na žádném zákonu, který by změnil stávající předpisy,“ řekla premiérka a připomněla, že návrh byl parlamentu předložen jako občanská iniciativa.

Současný zákon o interrupcích platí v silně katolickém Polsku od roku 1993 a patří mezi nejvíce restriktivní v Evropě. Umožňuje umělé přerušení těhotenství ve třech případech: když je ohrožen život nebo zdraví matky, jestliže prenatální vyšetření odhalí nevratné poškození plodu, anebo když je otěhotnění důsledkem znásilnění nebo incestu.

Navržený zákon počítá s dalším zpřísněním pravidel. Potraty by podle něj byly zcela zakázány s jedinou výjimkou - v případě ohrožení života matky. Lékařům, kteří by provedli nedovolený potrat, by hrozilo až pětileté vězení.