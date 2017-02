Pražská kavárna? Ne, novinkou je Pospíšilova pražská cukrárnu

Nadace Jana a Medy Mládkových, která má objekt v dlouhodobém nájmu, tam chce provozovat nejen malé muzeum připomínající život a dílo herce Jana Wericha a básníka Vladimíra Holana, dvou nejznámějších obyvatel domu, ale také podnik nabízející chutné zákusky.

„V přízemí by měl vzniknout prostor, který nabídne kromě dobré kávy i kvalitní dortíky. Něco takového tam chybí,“ říká europoslanec Jiří Pospíšil (zvolený za TOP 09), člen správní rady nadace Mládkových.

Památkově chráněný dům na okraji Kampy zažil za půl tisíciletí své existence již mnohé. Bývala tu koželužna, mezi jeho zdmi žili slavní umělci a vědci, v roce 2002 se tu prohnala ničivá povodeň. Po dvouleté rekonstrukci, která přijde na 30 milionů korun, by se Werichova vila měla v polovině června konečně otevřít.

Nadace Jana a Medy Mládkových, která objekt získala od radnice Prahy 1 do dlouhodobého pronájmu, tu nad rámec své koncepce, s níž soutěž na využití slavné vily vyhrála, chystá i jedno překvapení.

V přízemí domu má vzniknout výjimečná cukrárna. „Zatím jednáme s provozovateli. Typově bych si ale dovedl představit třeba zákusky, které dělá paní cukrářka Iveta Fabešová,“ naznačuje europoslanec Jiří Pospíšil (zvolený za TOP 09), který na projektu oživení Werichovy vily spolupracuje s mecenáškou Medou Mládkovou. Fabešová patří mezi cukrářskou špičku, v Praze již provozuje dva své podniky IF Café.

DŮM, KUDY PROCHÁZELY DĚJINY Dům č. p. 501 na Kampě má gotické jádro z 16. století, dnešní podoba s mansardovou střechou pochází z barokní přestavby.

Stavba sloužila jako koželužna, později domek pro Josefa Dobrovského, vychovatele rodiny Nosticů, kterým objekt až do zestátnění roku 1918 patřil. Ve vile se vystřídala řada nájemníku, mimo jiné Jan Werich (na snímku z roku 1969), Jiří Voskovec nebo Vladimír Holan.

Nadace Jana a Medy Mládkových získala objekt do pronájmu od Prahy 1 poprvé již roku 2008. Kvůli politickým i právním průtahům byla smlouva definitivně podepsána až na jaře roku 2015. * Rekonstrukce v hodnotě 30 milionů probíhá již dva roky. Termín otevření centra byl kvůli změnám v projektu dvakrát odložen. Definitivně by Werichova vila měla být otevřena v polovině června 2017.



Jádrem barokní vily má být expozice v prvním patře. Půjde o minimuzeum věnované hercům Janu Werichovi a Jiřímu Voskovcovi, kteří v domě oba bydleli. Svou připomínku tu budou mít i další slavní obyvatelé vily, mezi něž patří básník Vladimír Holan nebo národní buditel Josef Dobrovský. Vznikne tu i knihovna s badatelnou.

Nejrozsáhlejší proměnou pak projde podkroví. Bývalou půdu chce nadace využívat jako multifunkční sál pro koncerty, přednášky a diskuse, kam se vejde šedesát posluchačů.

Zpřístupněna by měla být i zahrada s venkovním posezením a novým vstupem – v souladu s památkáři bylo jedno z obloukových oken protaženo až na úroveň terénu a vila tak získala propojení se zahradou.

Nadace manželů Mládkových ale není jediná, kdo bude sestavovat kulturní program Werichovy vily, která leží jen pár desítek metrů od neformálního centra „pražské kavárny“ v bývalé mlýnici na Kampě.

Od léta by sem měla část svých aktivit nasměrovat Knihovna Václava Havla (KVH). „Chceme z Werichovy vily udělat otevřené kulturní a společenské centrum, takže spolupráci vítáme,“ říká Pospíšil, který si s knihovnou již „plácl“.

„Předběžně jsme dohodnutí, na detailech pracujeme,“ potvrzuje Michael Žantovský, výkonný ředitel KVH.

Expozitura Ostrovní

Pro prezidentskou knihovnu by Kampa byla ideálním doplňkem stísněných prostor podnájmu v Ostrovní ulici. Nový objekt vzniklý zastřešením činžovního domu na Hradčanském náměstí, na němž se dohodl ještě Václav Havel s investorem Zdeňkem Bakalou, je stále v nedohlednu.

Knihovna, která spravuje exprezidentův archiv a pěstuje jeho odkaz, není jedinou institucí, která se bude ve Werichově vile prezentovat. Již dříve Nadace Jana a Medy Mládkových oslovila také Nadaci Charty 77, která se původně o provozování vily ucházela s vlastním projektem, pak ale uzavřela memorandum právě s Medou Mládkovou.

V něm se počítá s tím, že by ve Werichově vile probíhalo například předávání Ceny Václava Havla.

Ke spolupráci tým kolem Mládkové, který v Sovových mlýnech provozuje Museum Kampa, přizval také Národní muzeum, Památník národního písemnictví, Akademii múzických umění nebo Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, která by chtěla na Kampu přesunout ceremoniál předávání další ceny. Tentokrát F. X. Šaldy.

S domem, za jehož pronájem na deset let zaplatí Meda Mládková a její nadace šest milionů korun, má mecenáščin tým velké plány. Ročně by podle Mládkové mohlo Werichovu vilu navštívit až 35 tisíc lidí. Počítá se přitom s částečným propojením se Sovovými mlýny, kde by měla sídlit administrativa a údržba.

„Prostory ve vile jsou relativně malé a nemá smysl, abychom z nich ještě ukrajovali ve prospěch administrativních kanceláří,“ dodává Pospíšil.