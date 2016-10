Před posledním duelem v USA: Clintonová prý podporuje teroristy, Trump vidí samé manipulace

MELANIA TRUMPOVÁ MANŽELA HÁJILA V CNN Potenciální budoucí první dáma Spojených států v rozhovoru pro televizi CNN hájila svého muže v souvislosti s 11 let starou nahrávkou jeho vulgárních poznámek na adresu žen. Trump na ní popisuje, jak mu ženy dovolí vše, protože je slavný. Podle Melanie jsou to jen „chlapské řeči“. Trumpová se vyjádřila také k následným obviněním ze sexuálního obtěžování, které se teď na možného budoucího šéfa Bílého domu valí ze všech stran. Z nevhodného chování ho obvinilo už devět žen. Melania tvrdí, že to jsou všechno lži a že její manžel by nikdy nic takového neudělal. „Řekla jsem mu, že ty výrazy byly nevhodné. Je to nepřijatelné,“ uvedla. „Muž, kterého znám, není člověk, který by takto mluvil a který by v soukromí říkal takové věci,“ dodala Trumpová. Za poznámky na nahrávce se jí prý její manžel omluvil. „Přijímám jeho omluvu. Doufám, že Američané také. Bylo to velmi, velmi dávno,“ upozornila.