Ideální prezident? Kombinace Havla, Klause a Zemana, míní ‚kandidát‘ Kubera

PRAHA S trochou nadsázky lze říct, že v případě vítězství senátora Jaroslava Kubery v prezidentských volbách by Pražský hrad obýval vášnivější kuřák než stávající hlava státu Miloš Zeman. Místopředseda Senátu je zatím poslední kandidát, jehož jméno oficiálně padlo. Tento týden shromáždil potřebný počet podpisů senátorů, aby mohl do klání o Hrad jít. S definitivním rozhodnutím chce však ještě počkat.

O možné kandidatuře místopředsedy horní komory parlamentu Jaroslava Kubery (ODS) se spekuluje už dlouho. Dohady ale získaly nový impuls tento týden, kdy na sociálních sítích prosákly fotografie petice, pod níž se na Kuberovu podporu sešel dostatečný počet podpisů jeho kolegů ze Senátu.

Sympatie ostatních senátorů Kubera kvituje, ale do souboje o Pražský hrad se zatím nehrne. Prý nechce přepálit start případné kampaně. „Kdo jde do úniku příliš brzy, tak ho většinou peloton dojede, předjede a on neskončí na bedně. Ideální je vyhlásit kandidaturu jako poslední, protože už znáte všechny soupeře,“ vysvětluje v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pochopil jsem správně, že ještě nejste rozhodnutý, zda budete kandidovat?

Do vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny je čas, není kam spěchat. Dokonce ani nebyly vyhlášeny volby na prezidenta České republiky. Do poslaneckých voleb se odehraje ještě spousta zajímavých věcí, za druhé se po nich objeví spousta dalších kandidátů, kteří pokud se nedostanou do Poslanecké sněmovny, se třeba rozhodnou, že by mohli být prezidentem.

Lidovky.cz: Takže jasno o své kandidatuře si uděláte na základě toho, kdo další půjde do prezidentských voleb?

Ten seznam uchazečů není zdaleka konečný. Je to vidět na tom, jak skoro každý týden máme jednoho nového potenciálního kandidáta. Jedním z cílů mé současné aktivity je průzkum bojem. Druhá věc je vyprovokování k tomu, aby se objevil kandidát, který mně umožní jednoduše říct ano, to je on, tomu dám hlas.

Lidovky.cz: Listina se sběrem podpisů senátorů na podporu vaší případné kandidatury se objevila poměrně překvapivě. Inicioval jste ji vy?

Ne, inicioval to klub. Já jsem nejprve získal podpisy klubu, které by mi v podstatě stačily. Ale pak se ozvali i někteří další senátoři. Ale zdůrazňuji, že se nejedná o podporu politických stran. Někteří sociální demokraté z vyšších sfér byli trošku znepokojeni, že mi to podepsali senátoři z jejich strany, ale oni mi to podepsali za sebe. To není žádná podpora ČSSD nebo jakékoliv jiné strany. To jsou osobní podpisy lidí, kteří mě znají. To říkám jen na jejich ochranu, aby je nikdo nepopotahoval.

Lidovky.cz: Co vlastně soudíte o tom, že jste potřebné podpisy nasbíral tak snadno a že je připojili i senátoři z jiných stran?

Těší mě to. Nejvíc si vážím podpisů jiných senátorů, těší mě ale i podpora internetová a mailová. Všem jim děkuji. Ale současně říkám, že to nejsou komunální volby ani volby do Poslanecké sněmovny. V těchto volbách jdou hlasy na miliony. Takže je velmi milé, že třeba celá rodina mě volí, to je super, ale vždy jim odpovídám, že chybí už jen 2 228 324 hlasů.

Lidovky.cz: Do jaké míry své kroky v souvislosti s prezidentskou kandidaturou ladíte s ODS? Ze čtvrteční zdrženlivé reakce mluvčí strany rozhodně nelze soudit, že jste jasným kandidátem ODS na prezidenta.

Nebudu za žádných okolností na stará kolena pozastavovat členství nebo podobné taškařice. Voliči by to stejně neocenili, protože mě dlouhodobě znají. Vědí, že je to nesmysl. Samozřejmě s vedením ODS, zejména s panem předsedou, vše koordinuji a nedělám žádné kroky, které by byly v nesouladu. A pokud by se našel nějaký kandidát, o kterém jsem mluvil, kterého by mohla ODS podpořit, tak s tím nemám žádný problém.

Lidovky.cz: Je tedy pro vás podpora ODS v případných prezidentských volbách důležitá?

Momentální strategie ODS je věnovat všechny síly dobrému výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny. Mimochodem i tyto mé počiny směřují k těmto volbám, i to může pomoct ODS v nich uspět. A to je také ten důvod, proč do vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny žádné rozhodnutí ohledně mé prezidentské kandidatury nepadne.

Podle Kubery chybí Čechům více pokory, ale i seběvědomí

Lidovky.cz: Teď jste mi sebral otázku, ale stejně to zkusím. Máte potřebný počet podpisů, proč tedy nevyhlásíte kandidaturu na prezidenta?

Já nemůžu nic udělat rovnou. Dokud nebudou vyhlášeny volby a datum registrace, tak žádný kandidát nemůže dělat vůbec nic.

Lidovky.cz: Ale můžete normálně ohlásit, že chcete kandidovat na prezidenta. V tom vám nic nebrání.

Brání mi v tom, že existuje atletická teorie, a neplatí jen v atletice, ale i třeba v Tour de France, že kdo jde do úniku příliš brzy, tak ho většinou peloton dojede, předjede a on neskončí na bedně. Ideální je vyhlásit kandidaturu jako poslední, protože už znáte všechny soupeře. Je to stejné, jako když nasazujete kandidáta do Senátu a nevíte, koho nasazují ostatní, tak můžete těžce prohrát. Ale když jste poslední, tak strana může vyhodnotit, kdo proti ní jde, a podle toho nasadíte někoho, kdo je rovnocenný těm, co kandidují.

Lidovky.cz: Ale aby vám pak zbyl vůbec nějaký čas na to, abyste v kampani stihl oslovit dost lidí. Nebojíte se, že to přetaktizujete?

Ale já do té doby přece nejsem mrtvý člověk. Jsem místopředseda Senátu a lidi mě znají. Podle toho, co dostávám za ohlasy z republiky, jsem tak profláklý, že bych ani nemohl s milenkou jet někam na víkend, protože by mě hned prozradili.

Lidovky.cz: U vás jeden nikdy neví, jak moc některé věci myslíte vážně. Jakou velkou máte motivaci jít do prezidentských voleb?

Ať dělám cokoliv, tak motivaci mám vždycky. Tím, že ta listina s podpisy senátorů unikla, je ideální průzkum bojem, který, když si vyhodnotím, tak mi bude jasný, jestli skončím s 200 tisíci hlasy. Mimochodem, na rozdíl od ostatních kandidátů nemám žádné peníze, ale já je ani nepotřebuji. Protože vzhledem k mým kampaním za posledních 25 let nevím, jestli mohl mít někdo levnější, protože já jsem známý lakomec. Já vydávám peníze jen v případě krajní nouze. U mě to není o tom, kolik budu mít billboardů. Jsem jeden z mála politiků, který se na volby těší, protože pro mě komunikace s lidmi je jako balzám. Kdybych sepsal knihu lidských příběhů, které jsem během kampaní slyšel, tak by to byl neuvěřitelný bestseller. Ale bohužel na to nemám čas, nicméně ty lidské příběhy jsou naprosto neuvěřitelné.

Lidovky.cz: Říkal jste, že vaše případná prezidentská kampaň by nebyla o billboardech. O čem by tedy byla?

Kampaň je úplně jednoduchá. Má dodat našim lidem na jedné straně více pokory, protože ta nám velmi chybí. Zejména úcta k práci jiných, tam máme obrovský handicap. Ale proti tomu nám absolutně chybí sebevědomí. Pořád si myslíme, že jsme malí, ušlápnutí a nemáme žádný hlas. Není to pravda, jsme šikovní a jenom nám chybí sebevědomí a schopnost tu svou šikovnost prodat. Jenom kdyby se povedlo zlepšit atmosféru ve společnosti, aby se lidi zdravili, nebyli na sebe sprostí, když to není nezbytně nutné, tak to by úplně stačilo.

Lidovky.cz: Mluvíte jen o úloze prezidenta na domácí scéně, ale co jeho role v zahraničí?

Tady se volí prezident České republiky, nevolí se prezident EU nebo OSN. Prezident je převážně prezident těch úžasných lidí tady, není to prezident, který musí za každou cenu navštívit každou zemi světa. Ne že by nemohl něco v zahraničí podpořit, to určitě ano, ale není to jeho klíčové poslání. To je dbát o to, aby tu bylo dobře a lidi byli spokojení. A nemyslím teď spokojení třeba s platem, ale duševně. Protože jsou věci, které se za peníze koupit nedají.

Lidovky.cz: Zeptám se vás natvrdo. Chcete být prezidentem této země?

To je právě otázka, na kterou nechci odpovídat. Když se mě zeptáte na můj volební program, tak teď by ho prozradil jen blázen. Proč bych to dělal? To jsou takové ty prezidentské otázky, jestli bych jmenoval vládu s KSČM nebo kam bych jel na první návštěvu. No já bych jel první do Teplic, to je jasný. Ale tam bych nemusel ani jet, protože tam bydlím. To jsou sice takové tradiční otázky, ale ono se může stát, že v době prezidentské volby už nebude co jmenovat, protože tady bude válka například. Těch věcí, které se ještě odehrají, může být tolik, že se tomu budeme divit. Stačí, aby Italové vydali víza uprchlíkům, a budou se řešit úplně jiné problémy, než jsou prezidentské volby nebo volby do Poslanecké sněmovny.

‚Prezident by neměl svým humorem zraňovat‘

Lidovky.cz: Jaké kvality by měl mít kandidát, kterému byste přepustil své místo a podpořil ho?

Jak to mám vědět? Kdybych to řekl s nadsázkou, tak by to měla být kombinace Havla, Klause a Zemana, což je strašně těžký. Ale hlavně žádný takový neexistuje. Kdyby takový existoval, tak dostane 90 procent hlasů. Jenže společnost by musela být totálně homogenní, a ona z mnoha důvodů není. Z důvodů historických nebo střetu zájmů sociálních skupin. Stačí se podívat na počet kandidujících stran do Poslanecké sněmovny a je vidět, jak je společnost roztříštěná. Kdyby nebyla, tak tu budou maximálně čtyři nebo pět stran. Ale tady jich bude zase dvacet osm nebo třicet.

Primátor s vytetovanými insigniemi Jaroslav Kubera (*1947) je jedním z nejvýraznějších domácích politiků. Lze to těžko ověřit, ale je pravděpodobně nejdéle sloužícím primátorem statutárního města v Česku. V čele radnice v Teplicích stojí už od roku 1994, s ODS dosud vyhrál ve městě všechny komunální volby, do nichž nastoupil.

Dlouhověkost prokazuje i Senátu, kde zasedá od roku 2000. V minulém volebním období byl předsedou senátorského klubu ODS, v tomto vykonává funkci místopředsedy horní komory parlamentu.

Lidovky.cz: Jak tedy poznáte, že se objevil ten pravý uchazeč a vy už do prezidentských voleb nemusíte jít?

To je otázka nikoliv úplně racionální úvahy, ale směsi racionální úvahy, emocí, nálady, tak jako je to u voličů. To se nedá takto matematicky vypočítat. Kdyby se to dalo, tak je to jednoduché. Hodíme kandidáty do počítače a máme prezidenta hned, nemusely by být volby. Ale takhle jednoduché to není.

Lidovky.cz: Zaujalo mě, že ideální kandidát by podle vás měl v sobě spojovat pány Havla, Klause a Zemana. Co by si od každého z nich měl vzít?

To není otázka na takový rozhovor, to je otázka na hlubší zamyšlení. To se nedá takhle vystřelit od boku. Některé otázky nejsou na to, aby se na ně dalo jednoduše odpovědět.

Lidovky.cz: Z toho všeho jsem pochopil, že Miloš Zeman není ten pravý, kvůli kterému byste se voleb vzdal, je to tak?

První chyba, a všichni prozatímní kandidáti jí udělali, je, že jedním dechem vyprávěli, že se proti němu nebudou vymezovat. A druhým dechem se proti němu všichni vymezují. Cílem voleb není porazit Zemana, to slovo porazit je špatně. Cílem voleb je zvítězit. Ne zvítězit tím, že co nejvíc pomluvím toho druhého. Není to maraton. Je to běh na sto metrů, kdy každý běží ve své dráze a neměl by okopávat soupeře, který běží vedle. On by si měl jít svou dráhu a snažit se zaběhnout 9,9, když to převedu do atletiky. A ne strčit do druhého, aby upadl. Takhle ty kampaně bohužel vypadají. Ale ani za cenu prohry mě k něčemu takovému nikdo nedonutí. Ani to nejde, v mém věku nemůžu měnit své základní ideje. To je stejné jako otázka, které zákony bych vetoval. Je to snadné: všechny, které omezují svobodu. To je pro mě absolutně klíčové téma.

Lidovky.cz: Zůstaňme ještě u prezidenta Zemana. Kdybyste ho na Pražském hradě vystřídal, v čem byste jeho práci rozvíjel, co byste naopak dělal jinak?

Miloš Zeman často říká, co si myslí, což je správně. Akorát co je nadbytečné: humor může být, ale neměl by zraňovat ostatní. Ale to je jeho problém, já ho znám přes dvacet let. Vím, že cokoliv on dělá, dělá naprosto promyšleně. Ví, proč to dělá. Svou kampaň-nekampaň už má teď vlastně za sebou, žádnou už dělat v podstatě nepotřebuje. A stačí mu, aby v poslední fázi zmírnil rétoriku. Už nebude tak provokovat, jako provokoval.

Lidovky.cz: Takže byste méně provokoval a méně slovně útočil na oponenty?

Jasně.