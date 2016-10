NEW YORK Až 100 zraněných si ve Spojených státech vyžádala nehoda vlaku, který z dosud nejasných důvodů vykolejil v sobotu večer (v neděli brzy ráno SELČ) na Long Islandu ve státě New York. Podle tamní policie by ale neměl být ohrožen život žádného ze zraněných, uvedla v neděli agentura Reuters.

Hurikán Matthew má na svědomí nejméně 877 obětí na Haiti, přeživším hrozí epidemie Při vykolejení soupravy u obce New Hyde Park, která leží asi 31 kilometrů od Manhattanu, utrpělo zranění odhadem 50 až 100 lidí, řekla krátce po incidentu mluvčí policie. Rozsah zranění osob se zatím nezná, ale nikdo se podle ní nezdá být v kritickém stavu. V oblasti incidentu byla přerušena veškerá železniční doprava. VIDEO: Vlak se v New Yorku srazil s drezínou a vykolejil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Americká televizní stanice News 12 s odvoláním na očité svědky uvedla, že vykolejení osobního vlaku na jedné z nejvytíženějších železničních tratí v zemi způsobila srážka soupravy s nákladním autem. Ke srážce mělo dojít v sobotu kolem 21:00 místního času (v neděli kolem 3:00 SELČ). Nehoda na Long Islandu se stala devět dní poté, co osobní vlak ve městě Hoboken v americkém státě New Jersey nezastavil a vrazil do nádraží. Způsobil přitom rozsáhlé škody, včetně pádu části střechy. Jedna osoba zahynula a více než 100 lidí bylo zraněno. Příčina neštěstí se dosud vyšetřuje.