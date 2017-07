Primátorka Prostějova je ‚malý Babiš‘, pustil se do dalšího boje mladý aktivista

Devět zastupitelů hlasovalo pro, nula proti. Rada města Prostějov na konci června tohoto roku schválila, že se do několik let prázdné budovy za poměrně nízkou cenu přestěhuje soukromá Střední škola automobilní Prostějov.

Ještě před čtyřmi lety přitom prostějovští zastupitelé rozhodli, že nevyužívaná budova města se nestane novou církevní základní školou. Z města, jak tehdy upozornil server iDnes.cz, zněla obava, že by škola přetahovala děti. A tedy i peníze těm městským školám.

Oznámení o přestupku

V minulém týdnu na okolnosti hlasování radnice upozornil mladý aktivista Jakub Čech, který byl po řadě kauz, v nichž vyhrál nad úřady, zplnoletněn. Sám tedy úřadům poslal oznámení o údajném přestupku, kterého se podle něj měla dopustit primátorka Alena Rašková.

Kolegům, kteří hlasovali o pronájmu prázdné budovy ve městě, totiž před hlasováním oficiální cestou neoznámila střet zájmů, jak ji ukládá zákon. Přitom je jednatelkou školy a vlastní padesát procent obchodního podílu.

Zákon o obcích přitom jasně uvádí, že: „člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“

Přitěžující okolnost

Aktivista se proto domnívá, že se Rašková mohla dopustit přestupku o střetu zájmů. Žádá pro ni pokutu, která může dosahovat výše až padesát tisíc korun. „Domnívám se, že uvedené skutkové okolnosti by měl správní orgán zohlednit při určování výše pokuty, respektive trestu jako takzvané přitěžující okolnosti. Domnívám se, že optimálním trestem by měla být pokuta alespoň v polovině zákonné sazby, aby měla alespoň nějaký vliv na nápravu podezřelé, která z titulu funkce primátorky statutárního města pobírá nemalý plat a plnila tak sankční roli,“ napsal v oficiálním dokumentu, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Primátorce vyčítá jednání, které mu připomíná „malého Babiše na radnicích“. Upozorňuje navíc na „falšování“ zápisu z jednání. Zmínka o střetu zájmů se v záznamu z jednání totiž objevila, podle něj ale až později. Z metadat souboru lze navíc zjistit, že k poslední úpravě došlo 4. července, tedy zhruba týden po samotném jednání mediální referentkou magistrátu, nikoliv zapisovatelkou. „Byl jsem různými lidmi dopředu varován, že lidé napojeni na radniční koalici jsou schopni ten zápis zfalšovat. Nečekal jsem ale, že si to fakt dovolí. Zase místní vládnoucí koalice překonala další pomyslnou hranici, co jsou schopni si dovolit,“ říká Čech.



Primátorka však jeho slova důrazně odmítá. „V zápise se neobjevily žádné nesrovnalosti, zápis byl pouze doplněn v souladu s průběhem schůze, a to na základě upozornění členů rady,“ napsala v reakci na dotaz serveru Lidovky.cz.

„Veřejný funkcionář je povinen svůj poměr k projednávané věci oznámit při jednání orgánu, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, a to ústně v průběhu jednání, nejpozději před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Zákon tedy nezakazuje veřejnému funkcionáři hlasovat i při projednávání věcí, které se jej osobně dotýkají,“ uvedla s tím, že střet zájmů před projednáváním předmětné záležitosti údajně oznámila a poté jednací místnost opustila.

„Takže jsem se projednávání ani hlasování v tomto případě nijak neúčastnila. Moje nepřítomnost při projednávání a rozhodování této záležitosti byla v zápise zaznamenána,“ popsala průběh hlasování, které nepovažuje za jakkoli sporné.

Čech má však jiný názor. „Primátorka Rašková byla přítomna jednání Rady města Prostějova, neboť pronášela úvodní slovo, aniž by oznámila, že na schválení uvedeného usnesení má osobní zájem,“ uvedl.

A v kritice urputný aktivista pokračoval. „Skutečnost, že v dané věci byla nepřítomna hlasování, respektive nehlasovala, je irelevantní, neboť ani přetrvávající osobní zájem nebere veřejným funkcionářům právo ve věci hlasovat. Pro transparentní kontrolu práce volených zástupců je však nezbytné, aby veřejnost měla informace, kdy jsou tito lidé ve střetu zájmů,“ sdělil s tím, že v tomto případě nelze pochybovat o tom, že primátorka na rozhodnutí rady města měla osobní zájem.

Oznámit delikt? Samozřejmost

„Společník obchodní korporace má přirozeně zájem, aby se jí dařilo a aby platila co nejnižší nájemné,“ říká Čech. Oznámení o přestupku proto považuje za zcela běžnou věc. „Oznamovat delikty politiků považuji za samozřejmou věc, jakkoliv se to části politikům nelíbí. Nejde ale o žádnou banalitu - když politik ze své veřejné funkce pomáhá svému byznysu, dokonce na úkor veřejných rozpočtů, tak je to podle mě docela vážná věc,“ uvedl.

Případů, které Čech otevřel sám bez pomoci rodičů či právníků, je nespočet. Většinou byly založeny na tom, že se coby teenager nemohl dostat k informacím o svém rodném městě - Prostějově. Úředníci mu je odepírali právě kvůli věku. Jak již dříve napsal server Lidovky.cz, Čech upozornil též na údajnou diskriminaci, to když ještě jako čtrnáctiletý chlapec nemohl získat slevovou kartu České pošty. (více čtěte ZDE)