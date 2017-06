Producent, který se ‚vybarvil‘ až na sociálních sítích. Kanye West slaví čtyřicet let

Kanye Omar West se narodil 8. června 1977. Jeho otec Ray byl vlivným členem takzvané Strany černých panterů, politického uskupení bojujícího za práva afroameričanů, které kvůli svému chování v šedesátých a sedmdesátcýh letech dodnes vzbuzuje kontroverze. Kanyeova matka Donda se s Rayem rozešla, když jejich synovi byly tři roky. Kanye zůstal s matkou a prošel několika školami, dokonce jeden čas žil s matkou v Číně, kde Donda učila na základní škole. Kanye se, alespoň podle svých slov, naučil plynule čínsky, ačkoliv většinu již prý zapomněl. Po návratu do spojených států pokračoval studijním aparátem až na univerzitu v Chicagu. Zde se v něm něco hnulo, rozhodl se se studiem skončit a věnovat se naplno hudbě.

Vest se do hudební branže zapsal v roce 1996, když produkoval debutové album tehdy téměř neznámého chicagského rappera Grava. Zlom nastal v roce 2000, kdy podepsal smlouvu s Rock-a-fella Records, kteří mu jako klienta přihráli rappera s přezdívkou Jay-Z. Pak už to šlo samo - Westovi rukama prošly hvězdy jako Janet Jackson, Ludacris nebo Alicia Keys.



Už jako úspěšný producent si postěžoval svému příteli Chrisi Anokutemu z nahrávací společnosti Def Jam, že jako muzikanta ho nikdo nebere vážně. Až na přímluvu rappera Jay-Z mu v roce 2004 vyšlo debutové album College Dropout, kde spojuje svoje nedokončení vysoké školy (odtud i název), zážitky z vážné dopravní nehody z roku 2002 a křesťanskou víru. Druhé album Late Registration dostalo Kanyeho Westa do obecného povědomí a vyneslo mu 8 nominací na Grammy. Ve stejném roce se stal i prominentním aktivistou za práva homosexuálů. Třetí album Graduation vyšlo Kanyemu v roce 2007, ve stejném roce, kdy mu zemřela matka Donda na komplikace způsobené plastickou operací. V roce 2009 schválil Arnold Schwarzenegger, guvernér státu Kaliforie, zákon Dondy Westové (Donda West Plastic Surgery Law), který nařizuje důkladné zdravotní prohlídky před plastickými operacemi. Na desku Graduation navázala alba 808s Heartbreak (2008), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) a Yeezus (2013), ve kterém se West stylizuje do postavy Ježíše.

Kanye se zviditelnil i pro paparazzi v roce 2012, kdy oznámil vztah s modelkou a herečkou Kim Kardashianovou. Když se v roce 2014 vzali, jejich svatební foto bylo nejsledovanějším příspěvkem roku. Na sociálních sítích ho ohodnotilo palcem nahoru více než 2,4 milionů lidí a vidělo mnohonásobně víc. Kanye West je obecně na sociálních sítích zajímavým úkazem. Na svém Twitteru pravidelně zveřejňuje svá životní moudra a častokrát nic jiného. Dříve jeho příspěvky dokonce často nedávaly ani smysl a neukazovaly ho v příliš dobrém světle - v roce 2008 začal hrát na koncertu v Tenessee o dvě hodiny později, než bylo domluveno. Diváci si stěžovali na Westa, který se ohradil na svém Twitteru, že pořadatelé byli hlupáci, když jeho show dali na dobu, kdy je venku ještě světlo, a že on má připravenou světelnou show, takže vystoupit nešlo. V poslední větě nadávám pořadatelům poněkud netradičně do sépiových mozků (squid brains). V roce 2009 si zase na Twitter napsal velkými písmeny, že žádný Twitter nemá (I DON’T HAVE A F___ING TWITTER!!!). V květnu 2017 si najednou všechny účty na sociálních sítích vymazal, aby si založil nové, bez dřívějších příspěvků.

The Life of Pablo (2016) je zatím posledním, sedmým albem Kanye Westa. Vydal si ho u svého vlastního labelu GOOD music. První singl Famous vzbudil pořádný rozruch, protože video zobrazuje nahého Westa v posteli s celebritami, mezi kterými najdeme třeba Taylor Swiftovou nebo prezidenta Donalda Trumpa.

Kanye Westovi ale nikdo nemůže upřít úspěch - na kontě má 21 cen Grammy a 32 dalších cen. Jeho alba jsou dobře přijímána kritikou a výborně se prodávají. I přes vysoký majetek se Kanye West nedostal do žebříčku pěti nejbohatších hip-hopových umělců roku 2017, který sestavil magazín Forbes. Westa to prý velmi naštvalo.