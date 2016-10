Polští zákonodárci minulý týden v prvním čtení podpořili zákaz umělého ukončení těhotenství s jedinou výjimkou a to v případě bezprostředního ohrožení života matky. Lékařům, kteří by provedli nedovolený potrat, by hrozilo až pětileté vězení.



Vzhledem k převaze konzervativců v obou komorách parlamentu se zdá být definitivní přijetí kontroverzního zákona už jen otázkou času.

Organizátoři sobotního protestu uvedli, že si přejí v Polsku co nejméně potratů, tohoto cíle by se ale podle nich mělo dosáhnout lepší sexuální výchovou na školách a snadnějším přístupem k antikoncepčním přípravkům. Naprostý zákaz potratů, který by se dotkl například i obětí znásilnění, by podle nich byl „barbarský“.



Polsko má už nyní jeden z nejpřísnějších protipotratových zákonů v Evropě. Dosud je možné těhotenství ukončit v případě, že existuje riziko pro zdraví či život matky, pokud vyšetření prokáže nezvratné poškození plodu či pokud je zplození dítěte výsledkem znásilnění či incestního styku.

V zemi se uskuteční ročně méně než dva tisíce legálních interrupcí. Nevládní organizace ale odhadují, že ji podstoupí v zahraničí každý rok 100 tisíc až 150 tisíc Polek.