Průzkum: jednání prezidenta Zemana ve vládní krizi kritizuje 61 procent lidí

Bohuslav Sobotka na Pražském hradě | foto: Reuters

Třem pětinám lidí se nelíbí jednání prezidenta Miloše Zemana v současné vládní krizi, považují ho za špatné. Jako dobré ho označilo 32 procent lidí. Sedmatřicet procent veřejnosti se kloní k tomu, aby prezident co nejdříve odvolal ministra financí Andreje Babiše (ANO), jak mu navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle stejného množství lidí by měl s jeho odvoláním počkat na vyjádření Ústavního soudu. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury Median pro Českou televizi, která v neděli zveřejnila jeho výsledky.

Podle sociologa Medianu Daniela Prokopa je mezi kritiky Zemanova jednání v současné vypjaté situaci na české politické scéně i 43 procent lidí, kteří ho před čtyřmi lety volili v prezidentských volbách. Obecně se k Zemanovu postoji ve vládní krizi kritičtěji staví zejména vysokoškoláci, lidé z větších měst a občané, kteří jsou k němu obecně kritičtější. Tedy obdobná skupina dotázaných jako ta, která nesouhlasí s jeho záměrem omilostnit doživotně odsouzeného vraha Jiřího Kajínka.

Sobotka chce údajně podat proti Zemanovi žalobu, pokud odjede do Číny Sobotka návrh na odvolání Babiše odůvodnil podezřením, že se ministr financí v minulosti vyhýbal placení daní a ovlivňoval média, která vlastnil. Zeman se jeho návrhem chce ale zabývat až po svém čtvrtečním návratu z Číny. Proč ho zatím neodvolal, odůvodnil nutností vypovědět koaliční smlouvu mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Prezident se chce navíc obrátit na Ústavní soud s žádostí o výklad, zda je hlava státu za všech okolností povinna na návrh premiéra odvolat ministra. Podle Medianu si ale jen 18 procent lidí myslí, že by Zeman neměl ministra financí odvolávat. Jejich počet se od počátku května zvýšil o sedm procentních bodů. Median současně zjistil, že vládní krize ubírá body u veřejnosti i Babišovi. Zatímco počátkem května mu vinu na krizi přičítalo 16 procent lidí, nyní tak odpověděla čtvrtina dotázaných. Naopak Sobotka si polepšil, počátkem května ho za viníka krize označila třetina dotázaných a nyní 27 procent dotázaných.