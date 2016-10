Putin se s Hollandem nesetká. Naštvalo ho, že Francouz chce jednat jen o Sýrii

François Hollande a Vladimír Putin | foto: Reuters

PAŘÍŽ Ruský prezident Vladimir Putin odložil plánovanou cestu do Paříže, poté co mu jeho francouzský protějšek François Hollande nabídl jednání jen o Sýrii. Sdělila to dnes kancelář francouzského prezidenta a potvrdila ruská agentura TASS. Oznámení přišlo, když v pondělí z Paříže zaznělo, že požádá mezinárodní soud v Haagu o vyšetření válečných zločinů, kterých se podle Francie dopouští Rusko v syrském Aleppu.

Podle ruského velvyslance ve Francii zamíří Putin v den původně plánovaného setkání s Hollandem do Berlína na jednání o Ukrajině.

„Dnes ráno navázaly kontakt (úřady obou prezidentů) Kreml a Elysejský palác, který navrhl Putinovi pracovní návštěvu k Sýrii a přitom vyloučil jakýkoli jiný program pro Hollandea. Rusko v reakci na tento návrh jen uvedlo, že chce odložit návštěvu plánovanou na 19. října,“ uvedl v úterý Hollandeův úřad. Ruský prezident Putin slaví narozeniny. Kyjev přání neposlal Zrušení Putinovy cesty potvrdila ruská státní agentura TASS. S odvoláním na nejmenovaný kremelský zdroj ve stručné zprávě oznámila, že „návštěva prezidenta v Paříži 19. října se neuskuteční“. Ruský velvyslanec v Paříži Alexandr Orlov zároveň uvedl, že Putin příští středu přijede na pozvání kancléřky Angely Merkelové do Berlína, kde se bude konat jednání o Ukrajině v takzvané normandském formátu, tedy ve složení Německo, Francie, Rusko a Ukrajina. Nejasná budoucnost Zdroj z francouzské diplomacie citovaný agenturou Reuters ale uvedl, že se schůzka může konat jen v případě, pokud se v následujících dnech podaří dosáhnout „skutečného pokroku“. Že se schůzka opravdu uskuteční, tak podle něj není jasné. Nejvyšší ruský představitel měl původně při návštěvě Francie kromě jiného ve francouzské metropoli oficiálně zahájit provoz nového ortodoxního kostela a shlédnout výstavu ruského umění, poznamenala agentura Reuters. Paříž podle komentářů říká, že je sice velmi důležité udržovat a nepřerušit dialog a vztahy s Moskvou, ale že vývoj v Sýrii nyní poškodil vztahy obou zemí, které v konfliktu zaujímají opačné strany. Trumpovy vazby-nevazby na Rusko a vztah-nevztah s Putinem se staly předvolebním tématem Hollande v neděli řekl, že si „klade otázku“, zda má nadcházející setkání s Putinem smysl. „Ptám se sám sebe, zda bude schůzka užitečná. Můžeme dosáhnout toho, aby (Putin) přestal jednat tak, jak jedná ve spolupráci se syrským režimem? Že podporuje letectvo režimu, který bombarduje obyvatele (syrského) Halabu?“ konstatoval francouzský prezident. Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault v pondělí sdělil, že Francie požádá Mezinárodní trestní soud (ICC), aby začal vyšetřovat válečné zločiny, kterých se podle Paříže dopouští syrské a ruské síly bombardováním Aleppa. „Tato bombardování jsou válečnými zločiny. To se týká všech, kteří zodpovídají za dění v Halabu, včetně ruských lídrů,“ uvedl ministr. Minulý týden navštívil Moskvu, která poté v RB OSN vetovala francouzský návrh na rezoluci k zastavení bojů v Aleppu.