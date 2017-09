Moderní pytlácké gangy dnes jezdí s mrazákem až do lesa

Dřevěný kříž pod Pytláckými kameny v Jizerských horách připomíná místní legendu. Pytlák Hennrich, vojenský zběh z napoleonských válek, měl podle vyprávění výjimečně citlivý sluch a bystrý zrak. Nikdy neminul. Prý byl nezranitelný a stal se hrdinou romantických povídaček.

Dnešní realita vypadá jinak. České lesy drancují organizované skupiny pytláků, které využívají nejmodernější techniku. Letos například policie na Trutnovsku obvinila skupinu sedmi lidí, u kterých našla kromě jiného šest tlumičů, noční vidění a laserové zaměřovače. To všechno používali k lovení zvěře. Novodobí pytláci přijíždějí s chladicími vozy až na místo činu.



I proto se téma dostalo do programu lidovců. Rádi by se zasloužili, aby v rámci policie vznikl specializovaný protipytlácký útvar. „Uživatelé honiteb i majitelé rybářských revírů si na pytláctví opakovaně stěžují, i proto bychom chtěli, aby se tomu policie intenzivněji věnovala a vyčlenila lidi, kteří by se tomu věnovali více než doposud,“ řekl LN ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ročně policie odhalí zhruba sto případů pytláctví, zřejmě jich však bude násobně víc.