Islamisté vyhodili v Mosulu do povětří minaret mešity, kde vyhlásili chalífát

MOSUL Radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS) vyhodili do povětří slavnou mešitu an-Núrí v iráckém Mosulu, z níž v roce 2014 lídr IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil chalífát na dobytých územích v Iráku a Sýrii. S odvoláním na irácké armádní zdroje o tom ve středu informují zahraniční agentury. IS vzápětí obvinil ze zničení mešity letoun americké armády, která iráckým vládním jednotkám v boji pomáhá.

„Naše jednotky postupovaly vpřed ve starém městě. Když se dostaly asi 50 metrů od mešity an-Núrí, IS provedl další historický zločin a vyhodil do povětří mešitu an-Núrí a její minaret,“ uvedl v prohlášení generál Adal Amír Jaralláh, který velí iráckým jednotkám.

Radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS) vyhodili do povětří slavnou mešitu an-Núrí. Mešita, proslulá svým nakloněným minaretem, leží v historické části Mosulu, kde už několik dní svádějí tvrdé boje s radikály z IS irácké vládní jednotky. Mosulské staré město je poslední částí Mosulu, kterou IS brání. Proti armádě a policii tam bojuje několik set bojovníků této teroristické organizace. Tyto boje patří k nejtěžším kvůli lokalitě, v níž jsou úzké uličky, a kvůli množství civilistů, které IS používá jako živé štíty. OSN před několik dny odhadla, že v oblasti je ještě asi 100 000 civilistů. Ofenzivu za znovudobytí druhého největšího iráckého města z rukou IS zahájila irácká armáda loni na podzim. Letos v lednu dobyla východní část Mosulu a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část. Mosul je poslední baštou IS v Iráku, v Sýrii pak je jejich poslední větší pevností město Rakka, o nějž se už také vedou urputné boje. IS, který v roce 2014 ovládal značná území v Iráku a Sýrii, v posledních měsících utrpěl citelné ztráty.