Jako první se už ve 13:00 uzavřely volební místnosti v nejzápadnější spolkové zemi Vorarlbersku. Ve většině ostatních spolkových zemí budou moci lidé prezidenta vybírat až do 16:00 a ve Vídni a Tyrolsku ještě o hodinu déle. Celkem se dnes otevřelo více než 10.000 volebních místností.



Své hlasy do uren vhodili už oba prezidentští kandidáti. Alexander Van der Bellen hlasoval ve Vídni, Norbert Hofer v Pinkafeldu ve spoolkové zemi Burgenland, kde s rodinou žije. Svůj hlas odevzdali už i bývalý prezident Heinz Fischer a kancléř Christian Kern, kteří v uplynulých dnech veřejně podpořili Van der Bellena.

Na stranu kandidáta krajně pravicové FPÖ Hofera se dnes naopak postavila řada podobně smýšlejících politiků z celé Evropy. „Mnoho úspěchu“ popřál Hoferovi například předseda nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders, ve vítězství Hofera věří podle svého mluvčího také pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD). Na twitteru Hofera podpořila také politička francouzské krajně pravicové Národní fronty (FN) a neteř předsedkyně strany Marion Maréchalová-Le Penová. „Máš podporu patriotů z celého světa,“ napsala v němčině.

Jak hlasovali lidé, kteří přišli vhodit lístek do urny osobně, by mělo být jasné dnes kolem 19:30. Hlasy odevzdané korespondenčně se ale začnou sčítat až v pondělí, kdy by mohlo být také jasné, kdo usedne v kanceláři ve vídeňském Hofburgu. Ministerstvo vnitra ale minulý týden upozornilo, že oficiální výsledek možná oznámí až v úterý.

V květnu byl po sečtení hlasů z volebních místností na prvním místě Hofer, po přičtení hlasů z korespondenčního hlasování ale nakonec zvítězil Van der Bellen. Počet lidí, kteří si vybrali korespondenční způsob hlasování, je tentokrát oproti květnu o 20 procent nižší.

Nového prezidenta mohlo či stále může dnes vybírat celkem 6,4 milionu oprávněných voličů. Podle průzkumů veřejného mínění se dá čekat, že účast bude nižší než v květnu, kdy se druhého kola voleb zúčastnilo téměř 73 procent voličů.