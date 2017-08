‚Rasistům přistát nedovolíme.‘ Odpůrci uprchlíků bloudí po moři, nemají kde doplnit zásoby

TUNIS Nacionalističtí identitáři, kteří se vydali do vod Středozemního moře „bránit Evropu“, nemají kde doplnit zásoby. Poté, co jim odmítly přistání úřady v Řecku a Itálii, se aktivisté organizace „Generace identitářů“ dočkali jasného „ne“ i v Tunisku, kde jejich přistání blokují tamní rybáři.

Kontroverzní mise krajně pravicové organizace vypravila do Středomoří 40 metrů dlouhou, v Mongolsku registrovanou loď C-Star. Loď nyní míří z Kypru do libyjských vod, z nichž se vydávají do Evropy tisíce převážně afrických běženců. V Tunisku, kam doplula o víkendu, potřebuje doplnit zásoby. Proti jsou však rybáři i tamní lidskoprávní aktivisté.



„Pokud sem přijedou, zavřeme kabel na doplňování paliva,“ prohlásil Šamseddín Burasín, šéf tamní organizace sdružující rybáře. „To je to nejmenší, čím můžeme přispět k dění ve Středozemním moři,“ dodal. „Nechat tu přistát rasisty? Nikdy,“ přidal se i nejmenovaný zaměstnanec přístavu, jehož citovala francouzská televize France 24.

Vypravení lodi C-Star organizovali odpůrci migrace z Francie, Itálie a Německa. Na internetu spustili crowdfundingovou kampaň, na níž shromáždili potřebné finance. Posádka lodi pak novinářům řekla, že jejich hlavním cílem je poukázat na spolupráci některých neziskovek a pašeráků.

Na svém webu identitáři obviňují neziskovky z toho, že „pašují stovky tisíc ilegálních migrantů do Evropy a ohrožují bezpečnost a budoucnost kontinentu“. Oni prý proti tomu chtějí „něco dělat“. V sobotu se nalepili na plavidlo Aquarius, což vypadalo jako snaha o zastrašování.

Humanitární organizace se ale hájí tím, že jakékoliv snahy vracet migranty zpátky do Libye odporuje mezinárodnímu právu a ohrožuje lidské životy. Posádka C-Star zase popírá, že by chtěla migranty tlačit zpět.

Mise zvaná „Obrana Evropy“ se s problémy potýká už od počátku. V Suezském kanálu ji například zdržely týden egyptské úřady, které na lodi hledaly zbraně. V kyperské Famagustě pak paradoxně několik srílanských námořnických učňů opustilo loď a požádalo o azyl: přesně tomu přitom chtějí identitáři předcházet.