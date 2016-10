Dvaaosmdesáté narozeniny oslavil Leonard Cohen 21. září. Trochu tajemně ohlášená nová deska se původně očekávala právě k tomuto datu. Nakonec vyšla přesně o měsíc později. Společně ji produkovali Cohenův syn Adam, také písničkář, a zkušený producent Patrick Leonard.

Typické cohenovky

Jestliže předchozí album Popular Problems (2014) hudebně překvapilo laděním do stylů afroamerické hudby, tedy hlavně blues a gospelu, a textově z podstatné části reflektovalo „všelidové problémy“, You Want It Darker je návratem ke klasickému Cohenovi. Je to album ryze osobní až intimní, hledačské, pochybovačné, existenciální a – vzhledem k věku – také účtující.

Bezesporu nejčlenitější a možná i nejzásadnější písní je ta titulní. Nejen hudebně díky zapojení montrealského synagogálního sboru a se sólem kantora Gideona Zelermyera na podkladu dominantních elektrických varhan (Neil Larsen, jehož známe z písničkářovy koncertní kapely). Text plný odkazů inspirovaných tórou je vlastně dialogem zpěváka, připravujícího se na odchod, s Bohem. Klíčový je v tomto smyslu refrén „Hineni, hineni / jsem připraven, můj Pane“, přičemž ono „hineni“ je hebrejský výraz pro „tady jsem“.

Leonard Cohen v pražské O2 areně.

Zatímco autorem hudby k titulní písni je Patrick Leonard, další skladbu Treaty si napsal písničkář sám – a je to klasická, ve své hudební jednoduchosti čarokrásná cohenovka. Jejímž kontrapunktem je vrstevnatý text, protkaný starozákonními obrazy, jehož klíčový verš „toužil jsem po smlouvě mezi tvou láskou a sebou“ můžeme číst v duchovním i milostném smyslu. Což je Cohenova specialita, známá i z jiných textů. Píseň najdeme ještě na úplném závěru v aranžmá pro smyčcové kvarteto – a tato verze krásně ukazuje, jak udělat z jednoduché písničky skutečný zážitek, přitom prostý jakékoli přešlechtěnosti či snad dokonce kýče.

Do Cohenova autorského rejstříku patří samozřejmě i nadále umění milostné balady (If I Didn’t Have Your Love) i ryze duchovní nebo spíš filozofická tematika, v níž se objevují vedle judaistických a křesťanských také buddhistické symboly a narážky (Cesta v Steer Your Way). Smysl písně It Seemed The Better Way je potřeba si dohledat. Je polemickou vzpomínkou na Cohenův několikaletý pobyt v buddhistickém klášteře (v roce 1996 se stal buddhistickým mnichem). Jeho zenový mistr byl později obviněn ze sexuálního obtěžování a Cohenova slova „když jsem ho poprvé slyšel mluvit... znělo to jako pravda, ale dnes už to pravda není“ znějí z Cohenových úst zklamaně, hořce a žaluplně.

S cigaretou v ruce

Moment účtování se životem se u Leonarda Cohena, známého lamače ženských srdcí, odvíjí i po linii milostné, ba lze říct přímo sexuální. V songu – hudebně opět typické cohenovce – Leaving the Table avizuje „odcházím od stolu, jsem mimo hru“ a přitom otevřeně dodává, že „nepotřebuje milenku, ta mizerná bestie je zkrocená“.

Ve vší skromnosti instrumentace a vůbec hudební produkce je vdevíti písních vlastně nesmírná barvitost. Slyšíme tu neodmyslitelné cohenovské ženské sbory, neodpustila si je autorka písně On the Level, písničkářova dlouholetá spolupracovnice Sharon Robinsonová, a v Steer Your Way se doprovodného partu dokonce ujala slavná Alison Kraussová. Rytmus v If I Didn’t Have Your Love odklepává až „samohrajkově“ znějící bicí automat – ale ze starších dob víme, jak tenhle jindy otupující zvuk dokáže Cohen polidštit. Pravým opakem strohých aranžmá je naproti tomu Traveling Light, kterou zahušťuje drnkání na buzuki aprozařuje doprovodný zpěv Atheny Andreadisové – neboli reflexe dlouholetého Cohenova života na řeckém ostrově Hydra.

Leonard Cohen

A pak je tu samotný písničkářův projev. Je stejně hluboký jako jeho písně. Jako by šeptal posluchači přímo do ucha. Oproti albu Popular Problems se ale kupodivu zdá poněkud tvárnější. Nabízí se zdůvodnění, z něhož lékaři nebudou mít radost. Před pěti lety Cohen prohlásil, že mu hlas oproti obecnému přesvědčení o opaku zhrubl po ukončení kuřácké kariéry. „Kouřit zase začnu v osmdesáti. A moc se na to těším,“ prohlásil tehdy. Když se podíváme na Cohenovu fotografii na obalu You Want It Darker, má na ní mezi prsty cigaretu...