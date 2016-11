Seriál se zaměřuje na zákulisí Vatikánu, neustálý boj jednotlivých frakcí, nekončící pomluvy a příliš ambiciózní kardinálové. Hlavou tohoto sršního hnízda je zvolen první americký papež, a to dílem intrik vrchního vatikánského sekretáře.

Jenže hned na začátku všem dojde, že to, co měla být hezká loutka, která by církev více přiblížila dnešnímu člověku, je spíše ztělesněním prvotních principů církevní institualizace. Pius XIII. je konzervativní až to hraničí s obsesí, a rozhodně neplánuje přiblížit církev moderní době. Víra v Boha je pro něj celoživotním posláním, které má přednost před vším, včetně odpuštění a lásky.



Jude Law je v roli Pia XIII. naprosto úchvatný. Je sebestředný, pomstychtivý, arogantní, a zcela oddaný Bohu, zvláště když se pravidelně ve svých myšlenkách s Bohem ztotožňuje. A z jeho napůl šíleného pohledu opravdu mrazí. Všechny ostatní v čele s vrchním sekretářem děsí, kohože si to Konkláve zvolilo.

Fascinuje mě, jak se Sorrentinovi povedlo zachytit kontrast mezi liberálními, nad hroby stojícími kardinály, a mladým (být ve 47 letech papežem je jako přijít v osmi letech o panictví), naprosto konzervativním papežem. Vzájemné půtky, které budou gradovat, protože mladý papež naprosto ignoruje cokoliv, co se jen trochu blíží diplomacii, jsou koncertem. Žádná z postav není černobílá, šedí (nebo spíše šarlatem, přeci jen jsme ve Vatikánu) se to v seriálu jen hemží, a divák si nemůže být ani chvilku jistý, jakou motivaci mají jednotlivé postavy.

Co na seriálu hodnotím velmi pozitivně, je odvaha zasadit do tohoto prostředí humor, a že o velice vtipné dialogy není nouze, to vám garantuji. Další ukázka kontrastu, na kterém je seriál postavený.

Jude Law a DIane Keaton v seriálu Mladý papež.

Pius XIII. je schopen jít pro slávu Boží (nebo svoji? Sám v tom ještě nemá jasno) doslova přes mrtvoly, a detaily jako zpovědní tajemství naprosto ignoruje. V té až děsivé cílevědomosti směle sekunduje Frankovi Underwoodovi z House of Cards. Možná je ještě děsivější, protože u Franka bylo jasné, o co mu jde, u mladého papeže si tím zatím není nikdo jistý.

Výprava je pastvou pro oči, a ne nadarmo platí, že Řím je pouze předměstím Vatikánu. Kameře se povedlo vytvořit živoucí Vatikán (pokud to není, díky průměrnému věku, oxymóron). Nádherné zahrady střídají spartánské kněžské cely. Architektura dává jasně najevo, že člověk je v očích církve jen nepatrný červík, a “prach si a v prach se obrátíš” dostává v tomto seriálu skutečně hmatatelný důraz.

Kvalita seriálů z produkce HBO je skoro vždy dokonalá, a jen potvrzuje nový trend, kdy velkovýpravné seriály získávají výrazně vyšší oblibu, než hollywoodské kinohity. Navíc Mladý papež strčí do kapsy většinu letošní filmové produkce!

Oficiální anotace: Nový seriál od režiséra oscarového snímku Velká nádhera vypráví kontroverzní příběh o začátku pontifikátu hlavy katolické církve Pia XIII., vlastním jménem Lennyho Belarda. První americký papež je složitá a rozporuplná postava, která je ve svém počínání tak konzervativní, že to hraničí až s obskurností. Přesto má ale hluboký soucit s chudými a potřebnými. Je to velice vlivný muž, který si zatvrzele drží odstup od vatikánských pochlebovačů, aniž si připouští možné důsledky svého postoje. V desetidílné sérii se představí držitel dvou nominací na Oscara Jude Law v hlavní roli Pia XIII. a oscarová Diane Keaton jako řádová sestra Mary, jeptiška ze Spojených států žijící ve Vatikánu.(HBO Europe) Komedie / Drama Itálie / Francie / Španělsko / USA, 2016, 8 h 20 min (Minutáž: 10x50 min) Režie: Paolo Sorrentino Scénář: Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano Rulli, Pao... (více) Kamera: Luca Bigazzi Hudba: Lele Marchitelli Hrají: Jude Law, Diane Keaton, James Cromwell, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile De France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli, Guy Boyd, Andre Gregory, Sebastian Roché, Ignazio Oliva, Sara Lazzaro, Rayna Tharani, Vittorio Boscolo, Pablo Ramos, Kevin Jackson, Maurizio Lombardi, Robert Dawson, Jan Hoag, Delaina Mitchel... (více)

článek byl převzat ze serveru Mediahub.cz