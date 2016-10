Recenze: seriál Westworld - robotičtí kovbojové ukájejí zvrácené choutky, nic víc

Pod původním filmem je podepsaný bestsellerový autor Michael Crichton (a jak je vidět jeho úchylka na spektakulární zábavní parky má počátky daleko před Jurským parkem). Na aktuálním remaku také spolupracoval, ale tím, kdo je pod celou sérii podepsaný je Jonathan Nolan a to nejen coby scénárista, ale také jako režisér. Na zodpovězení otázky, jestli se vyrovnal svému slavnějšímu bratrovi si ale budeme muset pár dílů počkat. Po prvním díle se však obávám, že k tomu má ještě hodně dlouhou cestu.

Westworld je obsahově naprosto prvoplánové brakové sci-fi. Což by nebylo vůbec na škodu, kdyby na to autoři od začátku přistoupili. Plný park autonomních robotů a lidských návštěvníků, kteří si s roboty mohou dělat co chtějí. Co by se asi mohlo pokazit? No samozřejmě, že všechno. Robotům se to přestane líbit, začnou to lidem vracet, lidi se robotům postaví na odpor, lidé vyhrávají, ale mají morální ponaučení, že by měli začít brát roboty jako něco víc, než jen hračky pro své zvrácené choutky.

Na dvouhodinový film obsahu tak akorát, ale jak s tímhle chtějí autoři zaplnit byť jen jednu deseti dílnou sérii, to naprosto netuším. Tedy trochu tuším, ale bojím se, že to bude děsná nuda. Jak už naznačil první díl, za 60 minut se v seriálu nestalo nic, co by normální divák nedokázal odhadnout za pět minut a dvě scény, jenže stopáž se musí dodržet a tak stále dokola vidíme identické scény, které se jen lehce mění, aby nám autoři ukázali, jak to v parku funguje. Kdyby to alespoň byly scény originální, ale ani toho se nedočkáme. Každému je přeci jasné, že když necháte lidem v zábavním parku (evokujícím divoký západ) volnost, tak se všechny aktivity během chvíle smrsknou na užívání si v bordelu, znásilňování nebohých vesničanek a střílení vesničanů do zad. Cílem parku je prostě ukojit to nejhorší v nás. Jenže autorům se prostě nepovedlo vzbudit v divákovi ten šokující pocit. Proboha - je to produkce HBO, jasně že uvidíme lidské genitálie a soulož, samozřejmě že přestřelky budou velmi naturalistické - a dál? Dál nic. Bohužel tomu nepomáhají ani jinak skvělí herci jako Anthony Hopkins coby šílený tvůrce robotů, nebo Ed Harris jako jejich ještě šílenější vrah.

Výprava a celkové vizuální efekty jsou naprosto dokonalé, hudba netradiční, ale přesně odpovídá duchu Westworldu, ale atmosféra prostě chybí. Pilot sice naznačil mnoho otázek a je jasné, že každá postava má ve skříni alespoň deset kostlivců (nebo robotů?), jenže to přeci všichni čekáme.

Dalším problémem je, že se autoři snaží až příliš vyzdvihnout filozofický rozměr příběhu na úkor brakové stránky (to k tradiční sci-fi patří, ale vždy to má být jen koření příběhu, ne jeho zdroj), a tak je atmosféra opravdu nekonzistentní.

Paradoxně nejlépe shrnula seriál postava scénaristy příběhů ve Westworldu:

“Lidi nechtějí lidštější roboty, oni chtějí akorát šukat a vraždit a pak se vrátit domů k milující manželce”

A zatím je Westworld opravdu jen o tom jednom, což je velká škoda a nevyužitý potenciál.

Oficiální anotace Režie: Jonathan Nolan, Richard J. Lewis, Neil Marshall Scénář: Jonathan Nolan, Lisa Joy, Daniel T. Thomsen, Ed Brubaker Kamera: Paul Cameron, Brendan Galvin, Robert McLachlan Hudba: Ramin Djawadi Hrají: Joshua Sawtell, Ingrid Bolsø Berdal, James Marsden, Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins, Rodrigo Santoro, Thandie Newton, Ed Harris, Shannon Woodward, Jeffrey Wright, Miranda Otto, Angela Sarafyan, Steven Ogg, Currie Graham, Kyle Bornheimer, Leonardo Nam, Brian Howe, Jackie Moore, Louis Herthum, Demetrius Grosse, Brook Kerr Seriál inspirovaný stejnojmenným filmem z roku 1973, který napsal a natočil Michael Crichton, pojednává o futuristickém zábavním parku obydleném robotickými bytostmi. Vítejte ve Westworldu! Poznejte svět, který uspokojí všechny vaše touhy... Dramatický seriál z produkce HBO je temnou odyseou, která nás zavede do počátku umělého vědomí a evoluce hříchu. Westworld nám představí svět, kde se protíná blízká budoucnost s minulostí, s níž se dá dle představivosti manipulovat. Svět, ve kterém lze splnit každou lidskou touhu, ať už ušlechtilou, nebo zvrhlou.(HBO Europe) Aktuální hodnocení na ČSFD: Zde

