Ruský MiG z Admirála Kuzněcova havaroval po selhání motorů. Byl ještě ve stadiu zkoušek, míní odborníci

Admirál Kuzněcov operuje ve východním Středomoří od počátku listopadu. K havárii stíhačky ruské ministerstvo obrany uvedlo jen to, že pilot se úspěšně katapultoval a byl zachráněn a že havárii způsobila technická porucha. Další podrobnosti neuvedlo.



V kabině letounu MiG-29KR podle deníku seděl jeden z nejzkušenějších pilotů, který je současně náčelníkem bezpečnosti letů Severní flotily a má za sebou více než 200 přistání na palubě letadlové lodi. Potíže podle listu začaly již tím, že v osudný den jedna z přistávajících stíhaček přetrhla jedno ze čtyř záchytných lan, zpomalující letouny při přistání na palubě. Stíhačku zachytilo další lano, a tak přistání dopadlo dobře, ale přetržené lano se zapletlo s dalším, a tak další adept na přistání musel čekat, než se posádce podaří dát palubu do pořádku. Právě během oblétávání lodi selhaly migu oba motory, kvůli přerušené dodávce paliva. Pilotovi nezbylo, než se katapultovat.

„Podle názoru odborníků neměl být MiG 29KR/KUBR ještě zařazen do bojové služby ve Středomoří. Stroj je ve stadiu zkoušek, které mají pokračovat až do roku 2018. Ale operace v Sýrii a historicky první příležitost nasadit do boje palubní letectvo vedly k použití letounu, který ještě nedospěl do potřebného stavu,“ poznamenala Gazeta.ru.

Výrobce stíhačky se zdržel vyjádření, zatímco vojáci tvrdí, že vše, co o havárii píší média, jsou výmysly: stíhačka přeci prošla zkouškami.

K odhalení přesných příčin havárie letounu MiG-29 by válečnému námořnictvu měly podle deníku pomoci zkušenosti a technické prostředky, zavedené kvůli stroji sovětského námořnictva Jak-38, jehož provoz si vyžádal množství havárií i obětí.