Rychle opravená silnice v Japonsku se opět propadla. Pokles je v pořádku, tvrdí úřady

„Vozovka poklesla o 7 centimentrů na ploše třiceti metrů čtverečních,“ řekl jeden z úředníků města Fukuoka deníku Japan Today. Podle dostupných informací nebyly hlášeny ani výpadky proudu ani úniky plynu.

Lokální vláda sdělila, že se menší pokles vozovky očekával, poté co byla rekordně rychle zaplněna enormní jáma ve vozovce. Za původní propad silnice byla zřejmě zodpovědná firma razící novou linku metra. Právě jeden z jejích zaměstnanců nahlásil policii pokles vozovky. Ta, pokud by poklesla ještě o 2,4 cm či více, by musela být uzavřená natrvalo.

Případ propadlé vozovky se odehrál 8. listopadu. Díra o velikosti 30 metrů na délku, 27 metrů na šířku a 15 metrů do hloubky, způsobila přerušení dopravy, výpadek energie i bankovních systémů. Japonci ji zvládli během týdne opravit speciální zeminou.