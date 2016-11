14:30

Den před otevřením volebních uren má demokratická kandidátka Hillary Clintonová před svým republikánským sokem Donaldem Trumpem náskok tří procentních bodů. Vyplývá to z posledního předvolebního průzkumu, který vypracovala agentura Bloomberg ve spolupráci se společností Selzer & Co. Clintonová má 44 procent hlasů, Trumpa by podpořilo 41 procent voličů. Naději na volební vítězství dává Clintonové i další dnešní průzkum listu The Washington Post a televize ABC News. Podle něj podporuje demokratickou kandidátku 47 procent voličů, zatímco jejího soupeře 43 procent. Clintonová by tak měla vyhrát i se započtením statistické chyby, která činí 2,5 procenta. Vítězství demokratické kandidátky o čtyři procenta předvídá i průzkum televize CBS News.