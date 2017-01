Savčenková? Temperamentní solitér, kterého zneužívá ruská propaganda

Savčenková, kterou svět zná především jako vězněnou „Johanku z Arku“, si získala obrovskou armádu obdivovatelů, když statečně vzdorovala z ruské cely jednomu z nejmocnějších mužů světa ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Opakovaně držela hladovky, protože své zatčení a věznění pokládala za nespravedlivé: tvrdila, že byla z Ukrajiny do Ruska unesena, nejspíš tajnými službami Ruska. Když ji ruský soud poslal na 22 let do trestanecké kolonie za údajnou vraždu ruských novinářů, na které měla navést ukrajinské dělostřelce, nejen v Ukrajině, ale i v řadě zemí světa, se konaly akce na její podporu. Politici drželi řetězové hladovky a Putin měl Savčenkovou dnes a denně na programu.

Obrovský mezinárodní tlak nejspíš nakonec vedl k tomu, že dostala milost a vrátila se na Ukrajinu, kde ji oslavovali jako národního hrdinu. Byla miláčkem velké části Ukrajinců, natáčeli o ní reportáže, psali dlouhá pojednání, objevily se výzvy, aby vystřídala v prezidentské funkci neoblíbeného Petro Porošenka.

Ještě ve vězení ji do svých řad přijala strana Julie Tymošenkové Baťkivščyna a zároveň se Savčenková stala členkou evropského parlamentu. Byla na vrcholu slávy a do politiky se vrhla doslova po hlavě, ovšem bez jakýchkoliv zkušeností i patřičného vzdělání.

Už když byla ve vězení, z řad jejich bývalých kolegů z armády, kde byla v hodnosti kapitána a létala jako druhý pilot vrtulníku, zněly hlasy, které zpochybňovaly její údajně tak vynikající bojové schopnosti. Prý byla nesoustředěná, neuměla se podřídit rozkazu a především byla příliš emotivní.

V dobrovolnickém praporu Ajdar jí přezdívali Pulja (kulka). A říkali, že byla střelou hodně neřízenou, což možná zapříčinilo i její zajetí separatisty.

Po vstupu do ukrajinské politiky se jí přestalo dařit. Byla příliš samostatná a nekompromisní, což na ní bylo sympatické, když vzdorovala ruskému režimu, ale nikoliv při vyjednávání s ostatními politickými subjekty. Její političtí partneři i protivníci jí vyčítají téměř stejné věci – neumí diskutovat, je ukřičená, pronáší fráze a prázdné proklamace, je patetická, a není týmovým hráčem. Má o sobě po světovém úspěchu vysoké mínění a pomýšlí skutečně na prezidentskou funkci, což svědčí o tom, jak je odtržena od reality. Její popularita na Ukrajině totiž dramaticky klesla. Její projekt – nová strana RUNA, která bude představovat „nepolitickou politiku“ – zatím nezískal žádné sympatie mezi ukrajinskými voliči.

V těchto dnech se opět podle ukrajinských médií „znemožnila“, když zveřejnila seznamy vězněných ve věznicích separatistů a v ruských věznicích a odmítla jednat v rámci minských dohod a Normandské čtyřky. Vystupuje pouze sama za sebe jako solitérní hráč a dává najevo, že jedině ona je schopna válku ukončit a Ukrajince z kobek a lágrů osvobodit.

I za to musela opustit řady Baťkivščyny. Její kolegové z parlamentu ji obvinili, že přímým jednáním se separatisty, za kterými bez jakýchkoliv konzultací s poslanci, stranickými kolegy nebo ministry vlády odjela do běloruského Minsku vloni 13. prosince, legitimizuje Donbas jako samostatný státní útvar, tím spíš, když si se svými nepřáteli klidně podává ruku. Po návratu byla vyšetřována bezpečnostními silami Ukrajiny.

Navíc se v ukrajinských médiích objevila podezření, že je agentem Moskvy, který byl vyroben“, zpopularizován a vrácen zpět, aby zničil ukrajinský stát. I když to Savčenková zcela popírá a nejsou pro to žádné důkazy, v Rusku je skutečně nyní oslavována jako „jediná rozumná ukrajinská politička, se kterou je možné jednat“.

Její bojový temperament ale i určitá jednoduchost vedou k tomu, že je zjevně zneužívána ruskou propagandou. Ve svých vystoupeních zjednodušuje situaci až na hranici možného a snaží se veškeré i velmi komplikované problémy řešit sama, bez spolupráce s ostatními politickými silami, a to i se svými stoupenci Často vystupuje jakoby byla v roli prezidentky, což ukrajinská veřejnost odsuzuje a Savčenkovou už nevnímá jako tu, která by mohla do politiky vnést něco nového, svěžího a pravdivého. Svými gesty, činy i výroky legitimizuje demagogii Kremlu a na to jsou Ukrajinci citliví.