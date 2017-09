Merkelová měla jednat o rozhodnutí o migraci s partnery, tvrdí Schulz

BERLÍN Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) udělala chybu, když v migrační krizi učinila rozhodnutí, aniž je předtím konzultovala s evropskými partnery, je přesvědčen její vyzyvatel v boji o post na čele německé vlády Martin Schulz (SPD).

Jedenašedesátiletý politik, který věří, že má stále šanci 24. září vyhrát parlamentní volby, to v pátek řekl v živě přenášeném rozhovoru s deníkem Bild.



„Merkelová by neměla opakovat chybu, kterou udělala v roce 2015, a sice to, že evropské partnery nezahrnula (do svého rozhodování), ale až následně je informovala, což dodnes Polsku a Maďarsku umožňuje, aby se vyhýbaly zodpovědnosti s tím, že se jich nikdo neptal,“ uvedl Schulz.

Šéfka německé vlády se v září 2015 rozhodla pustit do spolkové republiky uprchlíky bez kontroly na hranicích, což zdůvodnila jako nutný humanitární krok v napjaté situaci. V letech 2015 a 2016 přišlo do Německa celkem téměř 1,2 milionu běženců a uprchlická politika spolkové vlády se stala terčem kritiky všech zemí visegrádské skupiny (Česka, Slovenska, Polska a Maďarska).

Čtveřice těchto států také odmítá naplňovat kvóty na přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka, které schválily země Evropské unie. Podle Schulze takový přístup není možný.

Unijní fondy až po přijetí běženců

„Udělal bych především jedno - evropským partnerům řekl, že Německo, Itálie a Řecko nemohou přijmout všechny běžence. Buď bude solidární rozdělování uprchlíků mezi všechny, nebo Německo zpochybní rozpočet EU,“ nechal se slyšet sociální demokrat.

Merkelová nedávno uvedla, že odmítá spojovat otázku přerozdělování běženců s čerpáním unijních fondů. Také ona ale na přerozdělování běženců trvá.

Schulz v pátek také vyjádřil přesvědčení, že sociální demokraté stále ještě mohou zvrátit dosavadní trendy v průzkumech veřejného mínění a vyhrát volby. V průzkumech zatím jeho strana na konzervativní unii CDU/CSU ztrácí kolem 14 procentních bodů.