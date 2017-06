Sebastiao Salgado. Praha hostí další velkou výstavu světového formátu

V Královském letohrádku na Pražském hradě, v takzvaném Belvederu, se v pátek otevřela a do 17. září pak potrvá výstava Genesis. Sestává z 240 velkoformátových černobílých fotografií, které fotograf Salgado exponoval na různých místech planety v letech 2004 až 2011. Praha je tak po New Yorku, Paříži, Moskvě, Torontu či Miláně další zastávkou této přehlídky, jejíž kurátorkou je autorova žena a spolupracovnice Lélia Wanick Salgadová (LN přinesly předloni, konkrétně 27. června, v příloze Orientace celostránkovou recenzi Genesis – to když byl soubor instalován v Berlíně).

Salgado v tomto souboru vzdává hold přírodě a přírodním lidem. Je to přímá obrana toho, co člověk ještě nestačil na Zemi fatálně pozměnit, poškodit, ne-li zničit. „Genesis je hledání světa takového, jaký byl, vyvíjel se a existoval po tisíciletí, než se moderní život zrychlil a začal se distancovat od samotné podstaty našeho bytí. Je to cesta za krajinou, mořem, zvířaty a národy, kterým se doposud podařilo uniknout vlivu dnešní civilizace,“ citují pražští pořadatelé kurátorku Wanick Salgadovou.

Fotograf cestoval za tím účelem na mnohý způsob: pěšky, auty, letadly i třeba balony. Zároveň byl nabírán filmový materiál o samotném fotografovi. Vznikl celovečerní dokument Le Sel de la terre (Sůl země, 2014); režírovali jej proslulý německý filmař a fotograf Wim Wenders a Brazilcův syn Juliano Ribeire Salgado; snímek byl promítán na festivalu v Cannes, dočkal se i nominace na Oscara.



Sebastião Salgado se narodil roku 1944. V rodné zemi studoval ekonomii, ale toto vzdělání nakonec dokončil v Paříži, kde získal titul Ph.D. Z Brazílie emigroval na konci šedesátých let z politických důvodů. V zemi tehdy vládla vojenská diktatura, která se se svými politickými odpůrci věru nemazlila. Salgado se ekonomií prakticky neživil. V roce 1973 se stal profesionálním fotografem. Pracoval pro agentury Sygma a Gamma, stal se členem slavné agentury Magnum Photos. Získával prestižní fotografická ocenění, kupříkladu Cenu Oskara Barnacka (1984, 19991), Cenu Ericha Salomona (1988) či Hasselblad Award (1989). V roce 1994 si založil svoji vlastní agenturu Amazonas images. V ucelených souborech dokumentoval lidi těžce zkoušené okolnostmi, ekonomickými pořádky, sociální nerovností.

V České republice Salgado nevystavuje poprvé. Roku 2001 byl v pražském Mánesu instalován a hojně navštěvován cyklus o uprchlících a emigrantech Exodus, který autor tvořil v letech 1993 až 1999. A v roce 2005 měl v tuctu českých měst zastávku výstavní vlak, v jehož vagonech byly ke zhlédnutí ukázky z cyklu Workers. Ve specializovaných prodejnách byly či jsou ke koupi některé ze Salgadových knih.

Nynější výstava bude v letohrádku otevřeně denně od 10 do 18 hodin, pořádá ji Správa pražského hradu společně s Českou federací fotografického umění.