Češka obviněná z pašování drog na Nový Zéland je na svobodě. Nevěděla, že veze 20 kilo pervitinu

Laureát Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinka je odhodlán v případě vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách roztrhat své povolení k pobytu v USA a vrátit se do Afriky. Slavný Nigerijec to řekl v rozhovoru se studenty Oxfordské univerzity v Británii a jeho výroky byly zaznamenány na video. Soyinka studentům řekl že se obává, že Trump bude vyžadovat, aby i držitelé zelených karet, opravňujících k pobytu v USA, znovu o povolení požádali. "Na to čekat nebudu. Ve chvíli, kdy oznámí Trumpovo vítězství, roztrhám svou kartu a začnu balit," řekl dvaaosmdesátiletý autor.