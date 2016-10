Prověrky by měl zákon umožnit úřadům od příštího roku. Lidem, kteří by pracovníky kontroly domů nepustili, by hrozil postih až 50 tisíc korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem. Prověrka by mohla přijít, pokud se důvodné podezření na porušení zákona objeví opakovaně. Úředníci budou muset majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a informovat ho, co v opačném případě může nastat.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří tomu, že novela před Ústavním soudem obstojí. Kontrola by podle novely připadala v úvahu teprve při opakovaném podezření na porušení zákona. Podobná úprava se používá i při obraně proti hluku. Ministerstvo sází na preventivní účinek normy. „Cílem zákona není represe, ta je až pro ty, na které ta prevence a osvěta neplatí,“ zdůraznil ministr.

Aktuálně prý obce nemají možnost spalování různých materiálů postihnout, i když je zakázané. Brabec připomněl, že zakázáno je mimo jiné pálení chemicky ošetřeného dřeva nebo uhelného prachu. Podle ministra má kontrolu topenišť zavedenu v Evropě 13 zemí. Novelu hájili především zástupci ČSSD včetně jejich předsedy a bohumínského starosty Petra Víchy.

Proti nové pravomoci vystupovali mimo jiné předseda senátorů ODS a teplický primátor Jaroslav Kubera nebo Jiří Valenta (za soukromníky). Podle něj novela povede k práskačství a byrokracii, šíření pomluv a závisti. Rovněž Jitka Seitlová (za SZ) doporučovala novou pravomoc nezavádět. Podle Brabce ale alternativa neexistuje. „Že jsou spalovány plasty, to nezjistíte z žádné sondy v komíně,“ uvedl. Náklady na kontroly, které budou deset až 15 milionů korun ročně, by obce měly uplatňovat na státu, dodal ministr.

Předloha také zakotví pravidla pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd automobilů do nízkoemisních zón. Žádné zóny zatím ale v Česku vyhlášeny nebyly. Norma rovněž upraví pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací. Nebudou se navíc vyhlašovat smogové situace nebo regulace při zvýšené koncentraci některých látek v ovzduší, pokud rychle poklesnou. Do zákona se také dostanou imisní limity pro určité částice polétavého prachu.

Novela by na návrh výboru pro životní prostředí mohla zlepšit i ochranu obyvatel před zápachy. Umožní zavést pro ně emisní limity.